Tami Rivera aún lleva la foto de Kike Jav en su cartera ¿Todavía no lo olvida?

Donde hubo fuego cenizas quedan, reza un viejo refrán, uno que tal parece aplica para el caso entre Kike Jav y Tami Rivera. Aunque han pasado ya varios meses desde que se dio la polémica ruptura entre la pareja, en la que hubo incluso una infidelidad de por medio por parte del cantante, todo apunta a que ninguno ha podido olvidarse.

Fue durante una reciente entrevista con Jeffer Valdiviezo, conductor de “Entre Tragos” que la modelo de Onlyfans quedó totalmente al descubierto, tras estrenar un nuevo segmento llamado ¿Qué tienen en la cartera las influencers? luego de haber dado inicio a este nuevo bloque o reto, las pertenencias personales y secretos de la también DJ fueron saliendo a flote, incluyendo una fotografía de tipo carnet de su ex, Kike Jav.

Ya casi para terminar de esculcar la cartera de Tami, Jeffer Valdiviezo concentró su atención en un objeto en particular dentro del bolso, la billetera, ahí comenzaron los nervios de la influencer quien intentó pasar por alto la revisión en detalle pero el conductor no le perdió pista a la fotografía.

“Ni me acordaba, él mismo metió la foto una vez y me dijo para que tengas, ni me había dado cuenta, la tenía revuelta con la basura”, esa fue la explicación que se apuró a dar la modelo Onlyfans, quien a su vez también respondió a una interrogante puntual hecha por el conductor ¿Quieres que vuelva? “No”, respondió de manera tajante Tami.

Cabe destacar que hace tan solo unos días atrás, la pareja volvió a ser tendencia, luego que la ex más reciente del empresario, Stefany Paola, diera la noticia de su ruptura, argumentando que Kike todavía no había podido olvidar a Tami, luego que este se mostrara muy celoso al ver a a Tamara con su falso novio.

“Se nota clarísimo que él sigue sintiendo cosas por ella. Solo hubiese querido que sea más claro conmigo”, apuntó.