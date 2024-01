¿Venderá sus gases? La inusual confesión que recibió Tami Rivera

La quiteña de 27 años, Tamara Rivera, ha saltado a la palestra del entretenimiento después de trabajar con marcas y ser expareja del empresario Enrique Morales. Antes de iniciar su vínculo con Kike Jav, la también DJ, optó por inmiscuirse en OnlyFans.

Desde su llegada a la página azul, sus réditos han comenzado a crecer al igual que sus objetivos. Ella ha dejado claro que quiere ser la número 1 del país por lo cual empezó su agencia en agosto del año pasado.

“Estoy super enfocada en el Onlyfans. Ahora si estoy soltera, se viene mi Onlyfans recargado, se viene colaboraciones. Se va a poner buena la cosa.

La gente piensa que comentando que eso es malo, me afecta. Yo no me siento mal, yo quiero ser la uno en Onlyfans. He aprendido, no es nada fácil. Hay que saber cómo hacerlo. Hace unas semanas empecé mi agencia que está dedicada al tema de Onlyfans. Necesito gente trabajadora, cumplida”, añadió.

Peticiones extrañas

En un pasado live en su cuenta de TikTok, la joven confesó que sus usuarios pagaron para comprarle su lencería usada, pero fue en ese instante donde varios postores se inclinaron por algo más: sus gases.

“¿En serio comprarían un pedo? Está bien que me compren mi lencería usada, que me ha pasado en mi paguinita azul. Y bien caro me compraron. Pero, un pedo...y, ¿cuánto pagarías”, se preguntó.

Inmediatamente, algunos usuarios señalaron que estarían dispuestos a ofertar montos que oscilan entre los 500 y 1000 dólares. Aunque Tami lo tomó con cierta incredulidad, instó a escribir por ig si están interesados.

“Los interesados en la venta de mis gases, a mi Instagram. Aquí me están ofreciendo 500 y 1000 dólares por un pedo. Yo no soy pedorra, no sé cómo lo voy a hacer”, sonrió al finalizar el tema.