MasterChef Celebrity Ecuador: El chef Jorge Rausch asegura que Anthony Swag “está entre los buenos de la temporada”

El capítulo 26 de MasterChef Celebrity Ecuador se concentró en destacar un plato manabí al tener de invitada a Valentina Álvarez, coordinadora gastronómica de Iche restaurante. Todos los participantes presenciaron una Master Class de la chef, sobre empanadas con masa de plátano verde, para luego realizar una versión libre de las mismas.

Los chef felicitaron a varios de los cocineros, pero en especial a Anthony Swag, quien presentó unas empanadas con masa de verde, rellenas de mariscos y maní que sorprendieron a Valentina, al chef Rausch e Irene. “Tienen una masa fina, se siente el maní, la salsa está deliciosa”, fueron algunos de los comentarios que hizo el jurado cuando el influencer pasó al atril.

#MCCelebrityEc | Las empanadas 'Hagamos un trío' de Anthonny Swagg se ven deliciosas y por eso... 🎉Cachetito para Anthonny ✨ pic.twitter.com/VQC87xlJqX — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 27, 2023

En medio de la evaluación, el chef Jorge Rausch aseguró que en este punto de la competencia “se empiezan a separar los buenos de los que no y tú estas entre los buenos”, seguido le dio un cachetito lo que causó euforia en Anthony.

Al finalizar la competencia, los jueces volvieron a rectificar que su plato fue bueno al decir que era el mejor del día, junto a Jalal y José Andrés. “Lo que dice el chef Rausch es verdad, ya se va a empezar a separar la gente que sabe y la que no. Y que me haya dicho que soy de los buenos eso me motiva más y no voy a dormirme en los laureles”, dijo Anthony al saber que estaba entre los mejores del día.

#MCCelebrityEc | 🤣 Increíble sentido del humor de Jalál Dubois, así como sus empanadas.👏 ¡Bien jugado Jalál! pic.twitter.com/cbyShjEzJy — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 27, 2023

Por otra parte, el resto de los compañeros ya ven a Anthony como competencia e incluso los seguidores del reality se preguntan porque el joven creador de contenido tiene tanto conocimiento de la cocina. “Anthony Swag se está adueñando de esta competencia, sus tentáculos están llegando lejos y es porque el man ama lo que hace y es cocinar”, dijo José Andrés al conocer que el creador de contenido fue el mejor en el reto.