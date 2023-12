Novia de Kike Jav le ‘saca pica’ a Tami Rivera mostrando la relación con su cuñado

La nueva pareja de Kike Jav, Stefany Colcha, no quiso quedarse atrás en el reciente cumpleaños del hermano menor del creador de contenido Esto, porque la ex, Tami Rivera, se hizo presente con un ‘regalazo’ y en el video, Tiboros decía que su nueva cuñada no le regaló nada.

En el video de Tami que llega a la casa del ‘Cuy’ con unos parlantes para David Morales, se escucha decir al hermano mejor, que la “nueva novia de mi hermano no me dio nada”. Esto, parece haber despertado la ‘pica’ de Stefany, quien desde ese día no ha parado de colgar videos a las redes sociales mostrando la relación que tiene con su nuevo cuñado.

En un TikTok, se ve un mensaje que dice: “Mi novio: Ojalá te lleves bien con mi familia”, en el video, ella aparece bailando con Tiboros y en el fondo la música dice: “Yu no sabes la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa y yo doy el alma por tu amor”. ¿Es un mensaje directo a Tami Rivera?

Hermano de Kike Jav recibió una sorpresa de su cuñada:

Tiboros se mostró un poco escéptico ante las declaraciones de la nueva pareja de su hermano. Su estado de shock se complementó con la duda de que se trataría de una broma de mal gusto.

Sin embargo, Stefany resaltaba constantemente que esto no es más que un detalle merecido para el adolescente de 15 años. La joven comunicadora resaltó que estará presente ante 30 mil personas.

“Te vas a presentar en el Urban Fest, primer DJ más joven en presentarse en el estadio Olímpico Atahualpa”, añadió.

El próximo 15 y 16 de marzo se realizará el Urban Fst 204. Artistas como Yandel, Ivy Queen, ndy Rivera, Baby Rasta / Gringo, De la Guetto y más se presentarán en el ‘Coloso del Batán’.

Se prevé que el joven David morales sea uno de los DJ’s que ambiente el espacio para la posterior presentación de los exponentes del género rubano.