Se ganó al ñaño con ese regalazo; hermano de Kike Jav recibió una sorpresa de su cuñada

La nueva pareja de Kike Jav no quiso quedarse atrás en el reciente cumpleaños del hermano menor del creador de contenido y autodenominado empresario. Stefany Colcha publicó un video donde sorprende con un regalazo que catapultará la carrera musical del adolescente.

[ A Kike Jav se le juntó el pasado con el presente en el cumple de su hermano y su cara habló por sí sola ]

David Morales, en primera instancia, recibió unos audífonos para cumplir con su trabajo de DJ. “No he tenido muchas presentaciones, pero las que he tenido no me ha ido mal” , comentó el video con duración de más de 7 minutos.

Stefany Colcha da un regalazo al hermano de Kike Jav Captura de pantalla

Tiboros se mostró un poco escéptico ante las declaraciones de la nueva pareja de su hermano. Su estado de shock se complementó con la duda de que se trataría de una broma de mal gusto.

Sin embargo, Stefany resaltaba constantemente que esto no es más que un detalle merecido para el adolescente de 15 años. La joven comunicadora resaltó que estará presente ante 30 mil personas.

“Te vas a presentar en el Urban Fest, primer DJ más joven en presentarse en el estadio Olímpico Atahualpa”, añadió.

Reacciones

Los usuarios no tardaron en comparan a Stefany con Tami Rivera. Muchos catalogaron que el esfuerzo de captar la atención mediática y de la familia de Kike Jav se ve forzada. De igual manera, hicieron hincapié en las muletillas al momento de ejecutar su video reacción.

El próximo 15 y 16 de marzo se realizará el Urban Fst 204. Artistas como Yandel, Ivy Queen, ndy Rivera, Baby Rasta / Gringo, De la Guetto y más se presentarán en el ‘Coloso del Batán’.

Se prevé que el joven David morales sea uno de los DJ’s que ambiente el espacio para la posterior presentación de los exponentes del género rubano.