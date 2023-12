¿Por qué se distanciaron Kike Jav y Kerly Morán? El ´Cuy´ firma la paz con una de sus ex y lo cuentan todo

Del amor al odio y viceversa, los enemigos que no podían ni nombrarse en redes sociales sin que esto implicara una polémica, ahora graban contenido juntos de nuevo, Kerly Morán y Kike Jav oficialmente fumaron de la pipa de la paz, así lo dieron a conocer los ex, por medio de un reciente video, en el cual describieron de uno a uno sus roces y diferencias en los últimos años de distanciamiento.

“¿Porque nos peleamos con Kerly Moran?”, ese fue el video que compartió el empresario por medio de su cuenta en Facebook, donde aparece acompañado de la cantante, a quien se le ve de nuevo muy cercana con él, y quien aseguró que ya no existen rencores de por medio.

El primero de los altercados que salió a relucir en esta explicación esperada por muchos, fue la famosa eliminación de los TikToks de Gerardo Morán con el ´Cuy´- “Primero fue porque me hiciste borrar los TikToks con tu papá. Eso para mí fue el inicio del distanciamiento”, aseguró el también cantante, al tiempo que Kerly argumentó que para ese momento, ya había un resentimiento de su parte por otro motivo, sin embargo, señaló que no tuvo nada que ver con la decisión de su padre, solo pidió no tener que seguirse viendo vinculada a Kike.

“Ya no quiero que exista la relación dizque suegro, dizque yerno, porque yo si estaba super molesta con él. Entonces va el muchacho y sube un tiktok que dice ´Cuando ya no te llevas con tu ex pero tu suegro te ama´”, explicó Kerly.

Seguidamente, vino el Tiktok con el italiano, Sergio el Heladero donde Kerly acusó al youtuber, entre muchas otras cosas, de haberle dado más importancia a la fama de su papá, Gerardo Morán. Algo en que no lograron ponerse de acuerdo, pues la cantante dice que el ´Cuy´ estaba enterado del contenido, y este lo negó.

“Para mí era un contenido más que Sergio me dijo que estaba con la autorización de él”, dijo.

Luego vino la historia del “Trip”. La cantante lo señaló de humillar a ‘El Trip’, un joven que Kike apoyó en la creación de contenido para sus redes sociales, de nuevo la hija de Gerardo Morán aseguró que Kike se lo tomó muy personal, pues de acuerdo con ella jamás tuvo esa intención.

“Aquí nosotros recapitulando todas nuestras cagadas”, añadió Kike.

Para cerrar, luego de pormenorizar sus tropiezos, sin aclarar cual fue el detonante inicial de su distanciamiento, el cual se presume vino por el vinculo sentimental que guardaban, ambos explicaron que el fin de sus disputas terminaron tras reencontrarse en el reality ´Las voces de mi pueblo´, donde Kerly Morán fue llamada por la producción para participar a escondidas del Kike.