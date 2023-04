Kike Jav llama “metida” a Kerly Morán: La cantante criticó al influencer por exponer adicción de ‘El Trip’

Kike Jav decidió no quedarse callado y, utilizando nombre y apellido, le pidió a Kerly Morán dejar de meterse en lo que él hace o dice sobre alguien. La cantante lo señaló de humillar a ‘El Tríp’, un joven que Kike ha apoyado en la creación de contenido para sus redes sociales.

A través de un video publicado en Facebook, que dura trece minutos, el influencer ecuatoriano aclara todo lo sucedido con ‘El Trip’, un youtuber ecuatoriano que crea contenido sobre su vida, día a día, y sobre todo comedia. En el audiovisual, Kike aclara que terminó su relación laboral con ‘El Trip’ debido a los problemas legales y de adicción que tiene el youtuber.

Además, aclaró que él no está exponiendo la adicción del también creador de contenido, porque el mismo Trip en un podcast, había aclarado anteriormente, los problemas de adicción que tiene. Sin embargo, parece que las declaraciones de Kike no fueron bien recibidas por Kerly Morán, quien es la ex de Kike.

La cantante publicó en sus historias de Instagram que, ahora no era ella la persona humillada y de quien exponían sus problemas personales en las redes sociales. Las palabras de Kerly molestaron a Kike quien no dudó en decir que ella “es solo una metida”.

“Lo que yo he dicho, ‘El Trip’ desde hace tiempo también lo dijo en entrevistas. Ahora yo debía dar una entrevista porque luego se van contra mi, porque las gente quiere explicaciones. Yo debo decir la verdad, así como cuando tú me hiciste borrar los TikTok con tu papá. No sé que tienes contra mi, contra tu papá, no sé cuáles son tus celos. Me hiciste hasta bloquear con tu papá”, expresó Kike Jav.

Además, añadió que no entiende los celos de Kerly con la relación que él tenía con su papá y, la invitó a enfocarse en su carrera “tienes ocho meses sin sacar una canción cuando dices ser cantante. Sales criticándome y diciéndome que yo no canto nada, pero pego más temas que tú. Hasta tu papá grabó con Jonathan Estrada y fue todo un hit”, finalizó.

Kerly Morán critica a Kike Jav

Todo parece indicar que Kerly continua teniendo celos sobre lo que realiza Kike, entre los comentarios que tiene el video del influencer, los usuarios aseguran que lo que quiere la cantante, es posicionarse y aprovechar lo mediático del momento “para que la gente se acuerde de ella.