Kerly Morán envió contundente mensaje a quienes dicen que consiguió fama gracias a Kike Jav

El cantante chichero Kike Jav, ya se encuentra dando pasos firmes en una nueva relación con la influencer Tami Rivera, más sin embargo, los medios, el público y su ex, Kerly Morán, todavía lo mencionan y lo sacan a colación en algunos escenarios.

Debido a las constantes críticas que ha recibido la cantante Kerly Morán, sobre seguir mencionando, o hablando del youtuber, cuando ya hace algún tiempo que se dio por terminada su relación, la misma se pronunció a través de una dinámica en sus redes sociales, y contestó a quienes la acusan de utilizar su nombre, o de haber adquirido fama, gracias a haber estado con Kike.

Captura de historia de Instagram de Kerly

Antes de contestar, la también periodista inició diciendo que solo tocaría el tema, porque había recibido una gran cantidad de preguntas acerca de lo mismo y aseguró “Antes de conocer a Kike yo ya era alguien, tal vez no tan fuerte y eso tengo que reconocer que tanto él como yo nos alimentamos uno al otro, y eso alguna vez él y yo lo hablamos. He tratado de obviar este tema y a él precisamente ya más de un año, pero lastimosamente no puedo dejar de hablar cuando en una entrevista tú te sientas y te preguntan acerca de un tema o de alguna persona, tú tienes que responder, no puedes obviarlo”.

Asimismo, la cantante explicó que es una situación que ha observado es recíproca “Siento que a él le pasa lo mismo, él también siempre se refiere a mí en alguna entrevista, es por eso, porque hemos trabajado juntos, los medios de comunicación, las personas, las plataformas digitales, nos tienen muy presentes a él y a mí y tratan de relacionarnos, ya de ahí por mi lado no lo hago”, dijo.

Captura de Instagram de historia de Kerly

Por otro lado, Kerly también tocó el tema de su presunta responsabilidad en el distanciamiento del cantante chichero y su padre, en el cual apuntó, no tuvo nada que ver debido a que fue su papá quien tras lo visto, tomo su propia decisión.

“Mi papá ya es un hombre, adulto, hecho y derecho, con más de 50 años encima y que no se deja manipular de nadie ni nada, además yo no estoy aquí para manipular ni para convencer, ni para obligar a absolutamente nadie, mucho menos a un hombre que ya tiene consciencia de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que son sus negocios y de lo que es su trabajo”, aseguró.

De igual forma agregó: “Me parece que está distorsionada muy mal la información viniendo de la propia fuente. Ahora, lo único que mi papi hizo fue darse cuenta de que su imagen la estaban mal utilizando, de que estaban dejándole por los pisos a la misma familia y a la misma persona que le dio la mano, eso es todo, no tuve yo que decirle nada, él solito se dio cuenta”.