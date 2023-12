Participante de MasterChefCelebrity se le escapó gigante spolier de cara a la gala de eliminación

El cuarto eliminado de Masterchef Celebrity se conocerá este jueves 14 de diciembre. El reto que deberán enfrentar los portadores del mandil negro será el fabricar la “mejor sopa” de sus vidas.

[ MasterChef Celebrity Ecuador: Jalál DuBois y su cómico refrán en el que menciona a Richard Carapaz ]

El adelanto publicado por Teleamazonas, se observa que el gran favorecido de la velada será Daniel Betancourt. Mientras que en primera instancia, Danilo Carrera se enfrentaría a una larga velada de inconvenientes ya que no podría salvarse.

Justamente, el actor y modelo realizó una publicación este miércoles a horas de la emisión del capítulo y con ello deja una gran alerta de spoiler de lo que pasaría en el episodio 18.

La incógnita se crea cuando Danilo publicó una fotografía junto a Felipe Carrera y tachó que le ha encantado este camino que han seguido juntos en MasterChef Celebrity.

“Súper Carrera Bros. No hay nada que dos Carrera Huerta no puedan lograr juntos. Love you, gracias por esta aventura juntos en Masterchef”, escribió.

Por su parte, Felipe se limitó a subir una galería donde recuerda la aventura del reto de campo en equipos. Aunque, todo pintaría que entre los hermanos Carrera estaría el próximo eliminado de la competenica más aún con el poder que tiene Luciana Guschmer con el Pin del Chef.

Premio para ganador de MasterChef Celebrity

Un vehículo Chery Tiggo 4 Pro híbrido

Bono de USD 5.000 en productos Pronaca válido por un año

Órdenes de compra por USD 3.000 válido por un año

Viaje todo incluido por los 50 World’s Best Restaurants en Latinoamérica

Tour gastronómico a Lima, Perú para dos personas

Una cuenta de ahorro flexible en Banco Pichincha por USD 2.500

Un bono de USD 2.000 en productos Royal, para donar a la organización benéfica de su preferencia

Set de productos de cocina UMCO

Asistente inteligente Echo Dot