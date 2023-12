MasterChef Celebrity Ecuador: La guerra entre Anthony Swag y Danilo Carrera está más que declarada ¿Qué desató la polémica?

Ya hay una rivalidad y guerra declarada en escasas semanas de MasterChef Celebrity Ecuador. Sus protagonistas: Anthony Swag y Danilo Carrera. Todo comenzó por la decisión de los jueces al dejar pasar unos huevos fritos con tortilla de fideo y la eliminación de Juana Guarderas.

Todo fue en el reciente reto de eliminación en el que debían preparar un platillo inspirado en un recuerdo que les haya cambiado la vida. Juana preparó un locro de papas, pero no logró convencer a los jueces por detalles como la sal y la cocción de las papas.

La tortilla de la discordia

Por su lado, Carrera preparó una tortilla de fideos con un par de huevos fritos en memoria de la mujer que lo cuidó a él y a sus hermanos.

El jurado decidió eliminar a Guarderas y salvar a Carrera, lo que desató la furia de Swag. Sin pelos en la lengua y mucho menos anestesia, criticó duramente a Danilo por su desempeño con este platillo.

Guerra avisada, no mata soldado

“No me pareció justo que se vaya Juanita. No sé cuánto va a durar él; pero, si me toca una eliminación con él, yo me voy a encargar de eliminarlo”.

Además, el youtuber cuestionó el plato del presentador: “Es un huevo frito; lo hacía mi hermana de siete años... El plato representa una historia que él tenga, pero no es un plato de eliminación”.

¿Envidia?

No conforme con eso, Anthony encaró a los jueces al no estar de acuerdo en que le pasaran el plato “sencillo” a Danilo.”Si ya estamos avanzando en la competencia, sea o no un reto de eliminación, ustedes merecen respeto porque son jueces de categoría y que presenten un plato tan sencillo...”.

Este último fin de semana, Felipe Carrera; hermano de Danilo Carrera, encendió la mecha al publicar en sus historias un par de memes que compartieron los fanáticos. Pero le puso su toque “picante”.

“La envidia solo llega de las personas que se sienten inferiores (...) el precio a pagar por ser el más grande”, fue lo que escribió Felipe en sus historias de Instagram.

“No es envidia, ni resentimiento”

Anthony decidió reaccionar a esta publicación de Felipe. Dejó también en sus historias un breve comunicado.

“NO, no es envidia, no es resentimiento... ¿Por qué tendría envidia yo? Yo he trabajo duro para tener lo mío”



Aclaró que una cosa es envidia, y “otra cosa es dejarse pisotear, ningunear, humillar...pasé por eso hace muchos años, y aún sigue pasando pero ya no estoy para dejarme de absolutamente nadie”.

Entonces lanzó una indirecta: “Si tú cómo persona o ser humano estás ocustumbrado a que hagan contigo lo que se les de la gana, es tu problema pero hay que aprender a defenderse”.

Discriminado

Posteriormente, Swag dejó un video en el que confesó que le dieron “pandillero y delincuente”. Según su relato, “alguien” le dijo en el segundo día de grabaciones de MasterChef Celebrity que cómo “habían invitado a un pandillero delincuente al programa”.