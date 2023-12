MasterChef Celebrity Ecuador: Érika Vélez y Cecilia rompen en llanto al escuchar a Nachita hablar de Efraín Ruales

En la gala 14 de MasterChef Celebrity Ecuador los participantes sacaron sus historias más emotivas al cocinar un plato que les recordara un momento donde sus vidas hayan cambiado por completo.

Para llevar a cabo el reto de eliminación, la despensa estaría abierta durante todo el programa. El jurado dio a los cocineros 45 minutos para preparar su mejor receta.

Entre las historias conmovedoras estuvo Nachita, la mamá de Efraín Ruales, la ahora creadora de contenido explicó que el plato le recordaba a su hijo, el mismo que fue asesinado por delincuentes cuando salía del gimnasio e iba manejando su camioneta.

“Perder un hijo te cambia la vida por completo. Es algo que no logras superar nunca, pero mi otro hijo me ha dicho que todo estará bien”, expresó ‘Nachita’. En medio de su relato, Érika Vélez y Cecilia no lograron contener las lágrimas, ya que ambas eran amigas del presentador de televisión.

“Hablar del tema es recordar algo que aún está fresco en las personas que lo conocíamos”, dijo Cecilia en el confesionario. Mientras, Érika le dio un fuerte abrazo a Nachita y ambas empezaron a llorar juntas. El jurado no dijo nada malo sobre el plato y felicitaron a la cocinera por plasmas todo ese amor hacia su hijo en la cocina.

Macarena también lloró al pasar al atril, luego de revelar que un momento que cambió su vida fue cuando su hijo intentó suicidarse porque ella no aceptaba su orientación sexual. Varios quedaron sorprendidos con lo que decía la celebridad ecuatoriana ya que, según sus compañeros “nadie se imagina todo el dolor que ella ha vivido”.

Al final los platos de José Andrés Caballero y Juana Guarderas fueron los que acumularon más errores. La actriz presentó un plato agradable a la vista, pero pasado de sal y con una papa cruda. Eso fue suficiente para que el jurado tomara una decisión. Y fue así como la actriz Juana Guarderas feu eliminada de las cocinas más famosas del mundo.

