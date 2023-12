¿Fue a Kike? La última confesión del año, Tami Rivera sí ha puesto los cachos

Guste o no, Tamara Rivera se convirtió en una de las personalidades del entretenimiento ecuatoriano que más dio de qué hablar en este 2023. La joven DJ y modelo tuvo múltiples percances relacionados a su vida sentimental después de la ruptura con el creador de contenido Kike Jav.

Después de la infidelidad que fue víctima, múltiples programas la buscaron para conocer más de su vida y cómo pasó ente momento tormentoso. Uno de las últimas confesiones que lanzó este año fue si ha puesto “los cachos” durante su vida.

En el podcast ‘Hueveando’, Tami relató que sí ha puesto los cachos. Aunque no se trató de una relación completamente seria, la joven aceptó que un casi algo tuvo que aguantar una infidelidad de su parte.

Contrario a lo que muchos especulaban, Kike Jav no fue víctima de infidelidad por parte de la quiteña. No obstante, sí aseguró que la ruptura más dolorosa en su vida sentimental fue la que tuvo con el Cuy.

Fue la víctima de una historia mal contada, relató la joven modelo. A la par, aclaró que sí lo perdonó por el error cometido más no quiere decir que volverá a estar con él.

A la par, confesó el haber perdonado pasadas infidelidades siempre y cuando la persona demuestre que se arrepiente de verdad. “Los hombres son malos para mentir”, aclaró.

Su vida actual

La joven no solo ha regresado a su pasión de ser Dj, también tiene en mente convertirse en la número 1 de Onlyfans en el Ecuador. En una charla para el programa de YouTube, Entre Tragos, indicó que las críticas de sus haters no le afectan para nada.

En respuesta a la productividad que le está otorgando su contenido en la plataforma azul, Tami ha decidido el construir su agencia para impulsar a chicas que quieren inmiscuirse en este ámbito; para la modelo es un trabajo constante y con bastante dedicación.

“Estoy super enfocada en el Onlyfans. Ahora si estoy soltera, se viene mi Onlyfans recargado, se viene colaboraciones. Se va a poner buena la cosa.

La gente piensa que comentando que eso es malo, me afecta. Yo no me siento mal, yo quiero ser la uno en Onlyfans”.