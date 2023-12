La enfermedad que llevó al retiro a Ricardo Arjona, el último mensaje después de 40 años de carrera

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, fue el comienzo del final de la carrera de Ricardo Arjona.

El cantante, con casi 40 años de trayectoria, ofreció un último show en territorio chileno donde una ovación de pie resumió el cariño de millones por sus temas musicales que han marcado la vida y corazón de sus oyentes.

Arjona cerró su gira “Blanco y Negro” con dos conciertos que se realizaron este sábado y domingo en el estadio Bicentenario de La Florida. “Una despedida en Santiago” fue el título de la publicación en la que el interprete de la ‘Historia del Taxi’ reveló su retiro de la música tras casi cuatro décadas años de carrera, iniciados en 1985.

Enfermedad que lo aleja de los escenarios

El cantante agradeció a los médicos que lo pusieron de pie para poder terminar este viaje; venía posponiendo una cirugía inminente. El guatemalteco se sometió a seis filtraciones de columna en los últimos dos meses, lo cual le permitió estar frente a sus miles de fanáticos.

Mensaje final

“No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que lleve cuando empezaba.

Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor.

Mi familia y mis amigos son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero.

Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón” finalizó.