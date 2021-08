Ricardo Arjona cantó en el metro de New York y no fue reconocido

El artista guatemalteco, Ricardo Arjona, publicó unos videos en su cuenta de Instagram, para contar que estuvo tocando algunos de sus mejores éxitos en el metro de New York, Estados Unidos. Sin embargo, no tuvo audiencia porque nadie lo había reconocido.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York“, escribió Arjona donde adjuntó unos videos donde aparece sentado con su guitarra en la estación del metro mientras la gente pasa, y no se percatan que se trata del verdadero cantante. Nadie se detiene a escucharlo.

“Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, contó el cantante de acuerdo con una entrevista con portal Cooperativa.

VIDEO: