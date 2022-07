Ricardo Arjona cantó y abrazó a una ecuatoriana en Roma: ¡Hasta le pidió disculpas y le hizo una promesa!

Con muchos nervios, pero muy emocionada, Karen, una ecuatoriana que reside en Roma tuvo la fortuna de conocer a Ricardo Arjona cuando caminaba por la calle, quien no dudó en acercarse y hablar del concierto que fue cancelado en esa ciudad.

El cantante no dudó en saludarla cariñosamente y disculparse por lo sucedido. Karen, le comentó que entendía lo que pasó pese a que había comprado una entrada cara para poder disfrutar de sus canciones, en especial “El Problema”.

Arjona, conmovido por la mujer, le preguntó cuál canción quería que le cantara y la comenzó a abrazar. “El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte”, comenzó a entonar el guatemalteco, mientras abrazaba a la ecuatoriana. En ese momento, el artista le pidió disculpas por la cancelación del concierto y le prometió reestructurar la fecha del evento.

La ecuatoriana con nervios pudo grabarle y luego se tomaron una foto que quedará para el recuerdo.

“Salí a caminar por Roma. Con el ánimo destrozado por la cancelación de anoche. Me encontré a esta ecuatoriana y no se me ocurrió nada más que cantarle alguna canción”, dice el video que el mismoArjona lo compartió en su Instagram.

¿Por qué se canceló el concierto de Ricardo Arjona en Roma?

En un video, el cantante indicó que se cancelaba su show debido a una problema técnico y que esto pudo poner en riesgo a todos en el concierto. El soporte del escenario en Roma no resistía ni la mitad de los instrumentos y demás artefactos necesarios para proyectar el sonido de su música.

Sin embargo, debes saber que Ricardo Arjona de 58 años dará dos conciertos en Ecuador. El primero será el 30 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito. El segundo será en el Estadio Modelo de Guayaquil al día siguiente.

Feel The Tickets es la empresa encargada de la venta de boletos.

Por otro lado, el video que se viralizó, tuvo reacciones y comentarios, donde varias seguidoras estallaron de emoción. “Todas queremos ser Karen, y Karen no lo abraza más fuerte”, “Qué hermoso gesto que la abrazaras” y “Cómo pudo mantener la compostura ella”, fueron algunos de los comentarios.