Las fotos donde aparecen juntos Gigi Mieles y Álex Vizuete tras su separación

La polémica separación de los actores ecuatorianos Gigi Mieles y Álex Vizuete tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que se encontraban comprometidos y vivían juntos, pero ahora cada uno ha tomado su camino.

Se desconocen los motivos de su ruptura amorosa, pues la manabita había ido a Colombia un par de meses para concursar en el reality de cocina MasterChef Celebrity Ecuador.

Lo último que se hizo público fue que en uno de los días de la semana que tenían libres los participantes, Álex Vizuete fue a visitarla hasta Bogotá, incluso subieron un TikTok bailando. Días después las señales de su separación fueron evidentes, como en el cumpleaños de Álex, Gigi que siempre le dedicaba amorosos mensajes, ni siquiera lo mencionó. Se dejaron de dedicar estados, comentarios y Gigi apareció sin el anillo de compromiso que su novio le dio en diciembre de 2022.

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram @alexvizuete)

Hace poco la actriz e influencer llegó a Ecuador tras el fin del reality de cocina y por la cantidad de comentarios preguntando por lo qué pasó con Vizuete, ella misma confirmó el fin de su compromiso, sin dar más detalles.

Álex y Gigi realizaban varios proyectos profesionales juntos, uno de ellos los podcast en Suerte TV, Mieles estaba en “Sí Somos” y Álex en “Sorbito de opinión”.

En los Premios ITV, celebrados este 14 de noviembre, estuvieron nominados. Gigi como mejor actriz y Álex como mejor actor y mejor cuenta de Instagram Senior, la expareja ganó esta nominaciones. El también comediante no logró estar presente en la premiación, se empezó a especular que era porque no quería ver a su ex.

Sin embargo, se revelaron fotos después en la celebración donde se ve que los exprometidos compartir el mismo espacio con sus compañeros. Se los ve festejando junto al equipo de Suerte TV la nominación que tuvieron como mejor cuenta digital de entretenimiento.

Equipo de Suerte TV Gigi Mieles y Álex Vizuete juntos tras su rompimiento

