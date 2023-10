“Ojalá te hayan servido los seguidores”: Kike Jav y sus indirectas para Tami Rivera en su canción con Margarita Lugue

La letra de la canción de Kike Jav con Margarita Lugue está llena de indirectas que fácilmente pueden ser para Tami Rivera, la exnovia del influencer quiteño quien ya en una oportunidad le pidió perdón pero hasta el sol de hoy no se ha hecho público si se reconciliaron o no.

En julio se hizo oficial la ruptura de los jóvenes y ha tenido tela que cortar en medio de las especulaciones de una supuesta infidelidad, algo que la influencer ya ha desmentido.

Después del video en el que Kike le llevó una serenata a Tami, lanzó su tema ‘No te voy a rogar’ en colaboración con la artista referente de la chicha ecuatoriana, intérprete de la canción ‘Cuatro tablas’

¿Dedicada a Tami?

Justamente el arranque de la canción hace referencia a la serenata que Kike le llevó a Tami hace un mes, cuando ella entrenaba. “Ya no te voy a rogar, ni que fueras tan importante...Lo nuestro ya terminó, ahora busca quién te aguante...”

Y en medio de esa petición, con peluche gigante y todo, Tami le pidió tiempo a Kike para pensar las cosas, sobre todo por el viaje que él hizo a Las Vegas. “Cuando te piden tiempo, tiene nombre y apellido...”

“No hace falta etiquetarte si es para tí, mi amor...”. Esta frase, al igual que “Ojalá te hayan servido todos los seguidores...Pero yo, no te guardo rencores...” hace una clara referencia a que Kike fue una ayuda para Tami en su crecimiento en redes sociales.

Incluso, ella también ha sido testigo del crecimiento exponencial redes sociales del youtuber, solo que él comenzó un año antes que ella. Ambos contaron cómo se conocieron y fue justamente a través de las redes sociales. Tami le escribió a él que estaba comiendo lo mismo y ahí comenzó el chanceo.

“Se que fallé, pero tu también fallaste...”. Obviamente hace guiño a la supuesta infidelidad, desmentida, de Tami con Gonzlao. Ella también dio a entender que Kike salió con otras chicas en su viaje a Las Vegas.

¿Por qué terminaron?

Todo inició cuando Jav, supuestamente descubrió que Rivera tenía mensajes indecentes por parte del futbolista Gonzalo Plata. Ello derivó en la ruptura amorosa. Después comenzaron las indirectas de las que todo mundo se enteró y ahora Tami salió para aclarar el tema.

En el podcast “Entre tragos” aseguró que no le fue infiel a su expareja. “El Kike sacó un par de mensajes que habían porque no es que había una conversación, no es que yo me hablaba con nadie ni nada por el estilo”, dijo.

Dichos mensajes por parte de Plata le indicaban a Tami que tuviera “cuidado” con su novio. Estos fueron enviados en su mayoría durante el Mundial de Qatar al que la pareja asistió. Así lo reveló Kike a través de sus historias de Instagram.

Rivera, en su conversación con Jeffer Valdiviezo, conductor del podcast, mencionó que el verdadero origen de la molestia de su ex era que el futbolista era más popular que su persona.

“Me hizo quedar en vergüenza, de verdad, estoy realmente apenada por todo lo que pasó. Meter a terceras personas cuando no ha pasado absolutamente nada”, recalcó.