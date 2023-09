“Perdón por hacerte la foca”: Kike Jav le pidió perdón a Tami Rivera con serenata y peluche gigante

Kike Jav parece que quiere darse una segunda oportunidad con ahora su ex, Tami Rivera, tras la polémica por un supuesto triángulo amoroso con la estrella del fútbol nacional, Gonzalo Plata. La modelo ya aclaró la situación al insistir en que no pasó nada y ahora el influencer hasta serenata con un peluche gigante le llevó para pedirle perdón.

A través de un video que colgó en su canal de YouTube, Enrique Morales, explicó que buscó en Google “canción para recuperar a tu ex” y le apareció la de “Qué Onda Perdida”. Entonces decidió llevarle a Tami mariachis para cantarle él mismo con el peluche en mano.

Confesó que ya tiene tiempo que no hablaba con Rivera, por lo que tenía nervios de lo que sucedería y la reacción de su ex. Pues acudió con todo el aparataje romántico hasta el lugar donde Tami estaba entrenando. “Le vamos a hacer semerenda foca en el gimnasio”, decía.

Al momento en que Kike llegó con los mariachis al gimnasio, Tami cubrió su rostro con la mano como muestra de vergüenza. “Qué onda perdida... ya llegó el cabrón que más te ha querido y aunque no quieras saber de mi te digo: no te puedo olvidar y, la neta, tampoco he querido”, entonó el influencer.

Los otras clientes del establecimiento deportivo esperaban solo la reacción de Tami y hasta se unieron al momento romántico con aplausos. Su ex la abrazó y le entregó el peluche. “Quiero que arreglemos las cosas. Perdón por fallar y hacerte la foca en el gimnasio”, decía Kike.

A ello, Rivera excusó perdonarlo con el viaje que él recientemente hizo a Las Vegas. “Ahí estabas con chicas. Ahorita no puedo. Necesito tiempo y todo está reciente”. Los espectadores se asombraron y trataron de subir los ánimos al cantar al unísono: “beso...beso..beso...”.

¿Es real o actuado?

Todo apunta a que es real, aún cuando Kike sabe hacer bromas en su canal de YouTube, pero la reacción de Tami era de realmente sorprendida y sus nervios la delataron con sus manos temblorosas.

Soldado caído

Pese a que tocaron otra canción más para Tami, ella solo se fue y dejó a todos. Kike abandonó el gimnasio con la frase “ya, nada. Tampoco voy a estar rogando. Apaga la cámara”.

No se sabe qué sucedió después, pero ya con el tiempo y publicaciones en redes todo saldrá a la luz.

¿Por qué terminaron?

Todo inició cuando Jav, supuestamente descubrió que Rivera tenía mensajes indecentes por parte de Plata. Ello derivó en la ruptura amorosa. Después comenzaron las indirectas de las que todo mundo se enteró y ahora Tami salió para aclarar el tema.

En el podcast “Entre tragos” aseguró que no le fue infiel a su expareja. “El Kike sacó un par de mensajes que habían porque no es que había una conversación, no es que yo me hablaba con nadie ni nada por el estilo”, dijo.

Dichos mensajes por parte de Plata le indicaban a Tami que tuviera “cuidado” con su novio. Estos fueron enviados en su mayoría durante el Mundial de Qatar al que la pareja asistió. Así lo reveló Kike a través de sus historias de Instagram.

Rivera, en su conversación con Jeffer Valdiviezo, conductor del podcast, mencionó que el verdadero origen de la molestia de su ex era que el futbolista era más popular que su persona.

“Me hizo quedar en vergüenza, de verdad, estoy realmente apenada por todo lo que pasó. Meter a terceras personas cuando no ha pasado absolutamente nada”, recalcó.