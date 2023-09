Hinchas de la Tri recuerdan a Tami Rivera la ausencia de Gonzalo Plata

El partido de Ecuador vs Uruguay tuvo de todo, desde hinchas comiendo en pleno gol de Félix Torres hasta mensajes con dedicatoria a la ex. Precisamente, en el escenario del Rodrigo Paz Delgado acudieron una de las exparejas más mediáticas del momento: Tamara Rivera y Kike Jav.

Aunque los creadores de contenido no son de la simpatía de la mayoría, su reciente inconveniente que involucra al jugador Gonzalo Plata no ha sido olvidado por los compatriotas; los ecuatorianos podemos olvidar todo menos la infidelidad, al parecer.

Tami publicó un conjunto de fotografías y videos dentro de este escenario de la capital, pero en los comentarios no faltaron quienes resaltaron este vínculo con el extremo tricolor. Para los usuarios de plataformas digitales, la modelo de OnlyFans corrió con mala suerte al no observar el juego de ‘Platita’ ya que no fue tomado ni para el cambio.

Reacciones

“Mi pana que lleva a la pelada al partido y le dejan en la banca”; “más le vas a ver jugar y no juega”; “Y justo no juega el Platita”; “luego va festejar con Plata”, fueron algunos de los comentarios que brillaron en Instagram.

Mensajes para Tami Rivera Captura de pantalla

Kike Jav no se quedó atrás

El youtuber estuvo presente en el escenario deportivo pero no desaprovechó para usar contenido pasado para lanzar indirectas contra su expareja. En un clip realizado en una corrida de toros, el Cuy tildó que (Tami) prefire ir al estadio que compartir este tipo de citas.

Lastimosamente, los usuarios también le recordaron que fue “cachudo” a pesar que esta infidelidad nunca se comprobó. A la par, agregaron que Kike no puede olvidar a Tami y por ello sigue ‘picando’ la herida.