Kike Jav dejó ver el mensaje que le envió Gonzalo Plata cuando reveló que le escribía a Tami Rivera

Gonzalo Plata estuvo en el ojo del huracán luego de que Kike Jav revelara que el jugador de la Tri le escribía a su ex, Tami Rivera. Incluso dejó escuchar un audio donde le pedía verla.

El creador de contenido también había revelado que tras la polémica, Plata le había escrito molesto porque lo nombró. Hasta que este jueves tras el partido de la Tri en el que Plata fue titular, Kike Jav, haciendo una especie de broma, le escribió un mensaje que decía: “Mijo, era de meterle goles a Argentina, no a mi pelada. Habla serio mi rey”. En ese momento dejó ver el intercambio de mensajes que tuvieron tras la polémica.

Este fue el mensaje de Gonzalo Plata a Kike Jav

“Disculpa brother, ¿tú por qué me tienes que nombrar públicamente en tus cosas?, ¿qué pretendes con eso, coger fama o ganar seguidores? Yo voy a hablar con las personas que me manejan porque tú no tienes ningún derecho a meter mi nombre en cosas como esas, si pretendes hacerme quedar mal con eso, pues quien queda peor eres tú, por cachudo”.

Mensajes entre Kike Jav y Gonzalo Plata

La respuesta de Kike Jav

Y tú, ¿por qué tienes que estar escribiéndole a alguien que perfectamente sabías que tenía novio diciéndole “cuidado te pega te novio”? y diciéndole que quieres hacer cosita, que quieres hacerle el amor, también hay que respetar. Yo no necesito de tu fama ni seguidores, pero sabías que Tamara tenía novio y que era conocido. Habla con los que te manejan, con el Presidente si quieres, tú solito metiste tu nombre metiéndote con alguien que tenía novio y sabías perfectamente quién era si nos topamos hasta en el aeropuerto cuando volvimos de Qatar y le andabas escribiendo que vaya al baño del avión para estar contigo, no sé qué, no necesito hacerte quedar mal ni me interesa, tus acciones hablan por ti”.

Mensajes entre Kike Jav y Gonzalo Plata

Kike Jav y Tami Rivera

Hace más de un mes, Kike Jav y Tami Rivera terminaron su relación, el motivo por una infidelidad de creador del contenido que fue aceptada por el mismo Kike Jav. Sin embargo, también había revelado de problemas en su relación. En el podcast “Entre Tragos”, que conduce Jeffer Valdiviezo, ‘el cuy’ indicó que un jugador de la Tri le enviaba mensajes a su exnovia, tras hacer escuchar un audio se identificó que se trataba de Plata.

En una entrevista con Metro Ecuador, Kike, contó actúo inmaduramente cuando se enteró que Gonzalo Plata le enviaba mensajes comprometedores.

“Él ya me escribió directamente a mi Instagram a reclamarme que por qué lo había involucrado con Tami, y yo le respondí que el que se metió fue él porque sabía perfectamente que tenía novio, porque hasta en los mensajes él le dice: “Cuidado te pega tu novio”. Nosotros nos encontramos con él, en el mundial de Qatar, por lo tanto sabía perfectamente que Tami tenía pareja y yo lo era”, mencionó el influencer indicando que sí tuvieron una larga conversación y cruce de palabras por lo sucedido.