¡Qué ofertón! La promesa de Tami Rivera si Ecuador gana a Argentina en Eliminatorias al Mundial

Este jueves 07 de septiembre todo el Ecuador se pone la camiseta de la Selección para apoyar a los 11 guerreros que iniciarán el camino al Mundial contra la vigente campeona: Argentina. Debido a esta sensación nacional, varios influencers han comenzado a hacer eco y aprovechar la tendencia para sumar adeptos en sus emprendimientos.

Tamara Rivera, joven Dj y modelo de Onlyfans, informó a horas del cotejo, que de ganar la Tricolor, ofrecerá un “ofertón”. La expareja de Kike Jav dejó claro que pondrá gratis su plataforma de contenido erótico.

Fue en su cuenta de Instagram donde subió un video mostrando sus piernas y derrier, usando un cachetero y falda, para impulsar este detalle que permitirá a los miles de seguidores acceder a sus fotografías más íntimas sin gastar un solo centavo.

¿Cuánto cobra actualmente?

La joven emprendedora, la cual sueña para ser la número 1 en Onlyfans en el Ecuador, tiene cerca de un centenar de imágenes dentro de esta plataforma. Ahora, por una suscripción mensual cobra USD 17,59; 56,07 dólares por trimestre; 105.55 dólares por semestre; y 184,72 dólares al año.

La joven no solo ha regresado a su pasión de ser Dj, también tiene en mente convertirse en la número 1 de Onlyfans en el Ecuador. En una charla para el programa de YouTube, Entre Tragos, indicó que las críticas de sus haters no le afectan para nada.

Tamara Rivera Onlyfans Captura de pantalla

En respuesta a la productividad que le está otorgando su contenido en la plataforma azul, Tami ha decidido el construir su agencia para impulsar a chicas que quieren inmiscuirse en este ámbito; para la modelo es un trabajo constante y con bastante dedicación.

“Estoy super enfocada en el Onlyfans. Ahora si estoy soltera, se viene mi Onlyfans recargado, se viene colaboraciones. Se va a poner buena la cosa.

La gente piensa que comentando que eso es malo, me afecta. Yo no me siento mal, yo quiero ser la uno en Onlyfans”, enfatizó semanas atrás.