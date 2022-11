Kike Jav y Tami Rivera revelan cómo se conocieron: “La primera vez que salimos nos botaron de una discoteca”

Kike Jav y Tami Rivera publicaron un video en sus redes sociales explicando cómo se conocieron y cómo han ido fortaleciendo su relación durante los últimos 6 años. La pareja, expresó en el video que actualmente están juntos, disfrutando del momento y que no saben que les depara el futuro.

Según relata Tamara, ella no sabía nada de youtubers o influencers, ni tenía conocimiento sobre las redes sociales a un nivel de monetización. Empezó a seguir a Kike, luego de que visitará a su familia un día “mi hermano si era fan de Diego y Kike y me dijo ‘estos panas son full chistosos, síguelos’. Él mismo tomó mi teléfono se metió a Instagram y empezó a seguir a Kike desde mi cuenta”.

¿Kike Jav regresó con su ex? La nueva experiencia que tuvo con Tami Rivera

Así mismo, Tami expresó desde ese día empezó a ver el contenido de Kike y un día él publicó una historia comiendo arroz en lata de atún “y le respondí, porque yo estaba comiendo lo mismo”.

“Yo estaba comiendo mi arroz en lata cuando de repente veo que me llega una notificación que la modelo Tami Rivera me respondió la historia y yo ¡uchila!”, agrega Kike Jav a lo que está diciendo Tami.

Desde allí empezaron a forjar una relación de amistad y hablaban por mensajes, hasta que lograron salir la primera vez.

“Nuestro primer día que salimos fue muy chistoso, hasta nos botaron de una discoteca. Fuimos a un lugar como de rock que había puro hombre, pero yo conversaba con Kike que me caía súper bien, era full chistoso y me hacía reír”, dijo Tami.

Desde entonces, los dos empezaron a frecuentarse hasta que Kike la invitó a grabar con él, “en algún momento se quedó en mi casa hasta dos días seguidos con la excusa de que vivía lejos”, aseguró Rivera.

El youtuber ecuatoriano explicó que, cuando conoció a la modelo tenía un año de haber dejado los estudios, para intentar cumplir su sueño de ser creador de contenido “pero en esa época no era rentable”.

De la misma forma, expresó que seguía luchando por su sueño y luego de conocer a Tami viajaba hasta dos horas para verla a donde ella vivía.

“Luego de fortalecer la relación ella siempre ha apoyado mis videos y grabaciones. Nunca me ha dicho que no, cuando le hago una propuesta y tampoco me dice cuánto dinero debo pagarle, ni nada de eso. Siempre ha colaborado conmigo de corazón”, señaló Kike.