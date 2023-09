Katherin Queen confirma que sí tuvo un romance con David Naula

En el ojo del huracán, así está actualmente la situación para David Naula, pareja de Mayra Jaime. El ex chico reality se encuentra en la paila de los medios de comunicación y los internautas, luego que salieran a relucir unos audios que lo comprometen hasta el cuello en su actuar con la relación que llevaba con la presentadora de ‘Agárrate’.

La filtración de los chats donde se pueden escuchar varias notas de voz, donde David Naula habla con la que sería su amante, ha hecho que todas las páginas de farándula centrasen su atención en la pareja, quien hace varias semanas estaba sumida en presunciones de separación, ante esto, David Naula reaccionó con varias historias de Instagram, en la que asoma que se trataría de “un engaño”, esto es la pronunciación más cercana hecha por el chico ex reality.

Por su parte, Katherin Queen, quien fue vinculada con ser la ‘amante’ del exchico reality confirmó que sí tuvo una relación con Naula, pero lo hizo cuando él estaba separado de Mayra Jaime.

“Yo estoy quedando mal parada, como que yo me he metido, y no es así, fue cuando ellos estaban separados, él estaba viviendo incluso a parte. Naula estaba en ese momento separado y fue en ese momento en que yo accedí y salimos”, dijo Katherin en una entrevista que fue publicada por el portal Bomba.tveo.

También habló sobre la persona que filtró los audios e indicó que es una persona malintencionada “porque si ella hubiese querido ayudar, le hubiese pasado esos audios directo a ella, no lo hubiese hecho público y dando entrevistas en todas partes. Yo no quiero tener problemas pero si esto sigue así tomaré acciones legales”, finalizó.

Nadia Bratz dijo por qué filtró los audios:

En una reciente entrevista, dijo que habría descubierto lo ocurrido por una simple casualidad, pues tal parece que Katherin, le habría prestado su teléfono porque ella se quedó sin batería, y ahí, habría descubierto los chats. “A lo que reviso el teléfono de ella porque el mío estaba descargado, veo todas estas conversaciones”, dijo.

“Katherin no debió hacer eso, porque hubo un tiempo en el que ella compartió en un set de un programa con ellos dos. Ella sabía que era casado y que Mayra era su esposa. Lo hago porque hay falsedad en esto”, añadió.