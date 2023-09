“Soy mujer y no me gustaría que me estén engañando”: Aquí declaraciones de quién filtró audios de David Naula

“Soy mujer y no me gustaría que me estén engañando a mis espaldas y nadie me lo diga. Hablo por Mayra para que se dé cuenta, a través de las pruebas, del tipo de hombre que tiene, que no la respeta y no la valora”, estas fueron las palabras de la modelo Nadia Bratz, la mujer encargada de encender la polémica y destapar el escándalo de infidelidad que rodea a David Naula y Mayra Jaime.

Asimismo, Nadia aseguró en una reciente entrevista, que habría descubierto lo ocurrido por una simple casualidad, pues tal parece que Katherin Queen, la tercera persona sobre la que reposa la acusación de “amante”, le habría prestado su teléfono porque ella se quedó sin batería, y ahí, habría descubierto los chats. “A lo que reviso el teléfono de ella porque el mío estaba descargado, veo todas estas conversaciones”, dijo.

“Katherin no debió hacer eso, porque hubo un tiempo en el que ella compartió en un set de un programa con ellos dos. Ella sabía que era casado y que Mayra era su esposa. Lo hago porque hay falsedad en esto”, añadió.

La filtración de los chats donde se pueden escuchar varias notas de voz, donde David Naula habla con la que sería su amante, ha hecho que todas las páginas de farándula centrasen su atención en la pareja, quien hace varias semanas estaba sumida en presunciones de separación, ante esto, David Naula reaccionó con varias historias de Instagram, en la que asoma que se trataría de “un engaño”, esto es la pronunciación más cercana hecha por el chico ex reality.

Aunque ha sido una pronunciación muy escueta, esta ha sido la manera en que David Naula ha intentado asumir las señalaciones que giran en su nombre, por su parte Mayra Jaime ha guardado silencio absoluto ante lo sucedido.