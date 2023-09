Fallece famosa modelo y presentadora argentina, víctima de una mala praxis en quirófano

Se confirmó la muerte de la modelo y actriz argentina, Silvina Luna el jueves 31 de agosto. Su nombre ha estado en todos los titulares de la prensa local e internacional ya que la causa fue una mala práctica médica que se hizo años atrás por el cirujano Aníbal Lotocki.

Su abogado, Fernando Burlando confirmó la noticia indicando que la modelo se había realizado un procedimiento estético hace años. Sin embargo, la mujer ingresó al Hospital Italiano, centro médico donde vivió una larga estadía después de sufrir complicaciones de hipercalcemia, misma que desencadenó una insuficiencia renal aguda desde el 2011. Este jueves su familia decidió desconectarla.

La famosa modelo y presentadora sufrió una intoxicación por metacrilato -también conocido como PMMA tras realizarse una cirugía de glúteos. Esto es considerado un tipo de plástico de relleno que se utiliza en procesos estéticos en el rostro, más no en otras partes del cuerpo.

“En 2010, confié en la palabra de un profesional y me sometí a una cirugía estética que parecía sencilla y pequeña. En 2011, me realicé exámenes de rutina en una clínica y me diagnosticaron hipercalcemia. Comencé a investigar y descubrí que había casos similares de chicas que habían utilizado metacrilato en sus cirugías”, declaró Silvina en una entrevista de aproximadamente 9 años atrás.

Ante su sensible fallecimiento, los seguidores de la presentadora piden que se haga justicia tras su muerte. “Te vamos a recordar siempre, Silvina”, “Que en paz descanses”, “A no bajar los brazos, reina”, “JUSTICIA”, entre otros son los comentarios se se hacen eco en las redes sociales.

Silvina Luna comenzó su carrera como modelo a los 17 años y debutó como actriz realizando una participación en la telenovela “Verano del 98″. En 2001 alcanzó un gran reconocimiento popular al participar en el reality show “Gran Hermano”, lo que marcó el inicio de una presencia en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación que se extendió hasta los últimos días.