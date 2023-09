Carolina Jaume será parte de ‘Desafío a la fama’, ¿y MasterChef Celebrity?

Carolina Jaume publicó un video donde anunció que oficialmente será parte del nuevo reality de Ecuavisa, ‘Desafío a la fama’, lo que cierra con la posibilidad de verla en el reality de cocina MasterChef Celebrity Ecuador. El estreno del programa de Ecuavisa será el 25 de septiembre a las 21:00.

“Las historias más impactantes llevan su nombre, Carolina estará en desafío a la fama”, fue la introducción del video al programa “comprometido con los sueños y emociones de sus participantes”.

“Pensaron que lo habían visto todo, ni se imaginan lo que se viene”, se escucha decir a Jaume quien luce un elegante vestido lleno de perlas.

“Es oficial desde mayo 2023 soy parte de ECUAVISA, esta vez sin edición y sin filtros. Van a conocer a la artista, más allá de mi intimidad al convivir. No se trata de “encerrarse en una casa”, se trata de volver a mi esencia: ACTUAR, BAILAR, CANTAR, PRESENTAR. ¿Podrán desafiar mi talento? O los años de trayectoria espero que aquí nazcan estrellas porque en mí encontrarán no competencia ni rivalidad, encontrarán una guía y lo poco o mucho que sé, no me lo guardaré, se los compartiré a mis compañeros. ¡Que empiece DESAFÍO A LA FAMA”, fue el mensaje que acompañó al video.

¿De qué se trata Desafío a la fama?

De acuerdo a lo que detallaron en su anuncio, competirán creadores de contenido “poco conocidos” con artistas, influencers y creadores de contenido ya posicionados en las plataformas digitales.

Han asegurado que es un formato nunca antes se ha visto en las producciones ecuatorianas y, también agregaron que habrán participantes que generarán expectativas y sorpresas en los televidentes, mientras que los aspirantes a ser “famosos”, buscarán ganarse el cariño del público.

Recordemos que las grabaciones de MasterChef Celebrity están a punto de arrancar y uno de los nombres más solicitados por los usuarios era el de Carolina Jaume, sin embargo no podría se una opción ya que tiene un contrato con otro canal y los horarios de grabaciones no coincidirían.