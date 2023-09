Jorge Rausch llega a Ecuador y da un adelanto de MasterChef Celebrity Ecuador

Uno de los jurados de MasterChef llegó a Ecuador y adelantó que las filmaciones del reality de cocina están por arrancar. Así lo publicó en una historia en su cuenta de Instagram.

“Acá de vuelta, tempranito. Último viaje antes de arrancar filmaciones de MasterChef Ecuador”.

Jorge Rausch llegando a Ecuador (Captura de pantalla)

Teleamazonas, sin dar más detalles, anunció que pronto, en las pantallas de los ecuatorianos se estrenará MasterChef Celebrity, una versión que es todo un éxito en Colombia y ahora los talentos de Ecuador competirán en las cocinas.

No se han revelado mayores detalles. Hasta el momento sabemos que Erika Vélez será la presentadora y Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González, los jurados. Sobre los participantes aún no hay mayores detalles de quiénes serán, ha sido uno de los secretos mejor guardados y no se han filtrados nombres.

Sin embargo, los televidentes tienen a sus favoritos y ya han lanzado los nombres de a quiénes quieren ver entre actores, presentadores, comediantes, deportistas, comunicadores e influencers.

Entre las respuestas más repetidas están: