Estos son los ‘casters’ más importantes del mundo

Las transmisiones en vivo son un fenómeno existente que cobró popularidad a raíz de la pandemia por COVID-19. A manera de convivencia y para generar un lazo con su audiencia, muchos creadores de contenido gamers adoptaron este nuevo formato. Con estos cambios empezó una nueva era: la de los streames.

Este modelo es personalizado en comparación a las grandes ligas de deportes electrónicos (eSports), cuyo formato es el de un campeonato. Tal es el impacto y popularidad de estos eventos que existen competencias a nivel mundial. Como todo torneo, los eSports necesitaron de una narración para hacer vivir a los espectadores cada segundo del juego. Así nació la profesión de los caster.

El evento más importante del mundo gamer

El próximo 06 de septiembre se premiará a los creadores de contenido, caster, jugadores y tiktoker del Ecuador. Metro Gamer Awards tendrá su primera edición y con ello prepara una celebración de alto nivel para estos talentos con gran potencial.

Cinco ‘caster’ angloparlantes más famosos

5. Sadokist

Matthew ‘Sadokist’ Trivett es un profesional caster y host del popular videojuego Counter-Strike: Global Offensive. Originario de Canadá, comenzó su carrera en 2014, con un descanso entre el 2020 y 2021, año en el que regresó al mundo del streaming. Usualmente lo relacionan al británico Henry Greer, pues juntos condujeron un sinnúmero de eventos, haciendo de ellos una experiencia inolvidable. ‘HenryG’ lleva activo desde el 2014 hasta el 2020. Después de un descanso volvió para el 2022 y continúa activo en Source y Global Offensive.

Sadokist y HenryG. más conocidos como The Boys. Metro Ecuador (Redbull & Dexerto.)

4. MonteCristo

Christopher ‘MonteCristo’ Mykles es un caster estadounidense de juegos como Warcraft 3, League of Legends y Overwatch. En junio del 2013 condujo la segunda entrega mundial de StarCraft 2 en Corea. A pesar de ello, firmó su primer contrato en 2016 y se retiró en 2019. Al igual que los anteriores casters, Erik ‘DoA’ Lonnquist tuvo muchos momentos épicos junto a MonteCristo. Su período de actividad va desde el 2011 hasta la actualidad. DoA fue caster para StarCraft, League of Legends y Overwatch.

MonteCristo y DoA, los famosos The Rain Bros. Metro Ecuador

3. TobiWan

Toby ‘TobiWan’ Dawson es un comentarista austriaco que estuvo más de una década en escena. En el 2003 empezó como caster para Call of Duty; para el 2006 se aventuró al campo de Warcraft 3 y Dota, siendo este último al que mayor tiempo le ha dedicado. En 2015 participó en Counter-Strike: Global Offensive, pero no duró mucho, pues volvió de inmediato a Dota 2. Finalmente, en 2020 terminó su carrera debido a problemas legales.

Conoce al austriaco Tobiwan Dawson. Metro Ecuador (CódigoEsports & Esports Insider)

2. Anders Blume

Es un famoso comentarista danés de Counter-Strike: Global Offensive, juego del que ha sido caster en todos los eventos patrocinados por Valve, exceptuando el EMS One Katowice del 2014. Lleva en escena desde el 2013 hasta la actualidad. Es cofundador de Room On Fire junto a August ‘Semmler’ Massonnat. Al igual que Blume, Semmler es un reconocido caster fracés-estadounidense, activo desde el 2013 al 2017, volviendo de su descanso en 2019 el presente.

Anders Blume y August ‘Semmler’ Massonnat, un dúo imparable. Metro Ecuador

1. Artosis y Tasteless / Tastosis

Dan ‘Artosis’ Stemkowski y Nicolas ‘Tasteless’ son lo que muchos describen como los casters de los casters. Ambos de origen estadounidense, comentan los juegos de la Liga Global StarCraft II en Afreeca TV. Artosis es un miembro muy respetado de la comunidad de StarCraft, figurando como caster desde el 2011 hasta la actualidad. Junto a Tasteless son considerados como el mejor dúo de comentaristas de los eSports. Al igual que su compañero, Nicolas lleva en escena desde el 2011.

Artosis y Tasteless, los caster de los caster. Metro Ecuador

Cinco ‘caster’ hispanohablantes más famosos

5. Noa

Ainhoa ‘Noa’ Campos es originaria de Valencia. Tuvo su inicio en escena amateur en Circuito Tormenta 2018 y 2019. Para finales del 2019 figuró como presentadora de tiempo completo para la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Cuenta con un perfil en Twitch donde alcanza los 15.3 k.

Ainhoa Campos caster de League of Legends. Metro Ecuador

4. Teshrak

El español Sergio ‘Teshrak’ Cerdán se enfocó enteramente al popular League of Leagends hasta conseguir su título como comentarista oficial de la LVP. En su cuenta de Twitch ha acumulado 40.6 k.

Sergio Cerdán como el reconocido 'Teshrak'. Metro Ecuador (Movistar eSports)

3. Champi

Nativo de Valencia, David ‘Champi’ Pérez empezó en 2014 como jugador de para Call of Duty y para el 2017 se enfocó de lleno en League of Legends. Allí halló su nicho y se mantuvo como comentarista amateur en The Cloud League, Circuito Tormenta 2018 y 2019. Para inicios del 2020 fue anunciado como locutor de tiempo completo de la LVP. Ganó tal popularidad que ha ganado 64.9 k de seguidores en Twitch.

David Pérez, locutor de tiempo completo de la LVP. Metro Ecuador

2. BarbeQ

Ernesto ‘BarbeQ’ Folch Casanoves procedente de Valencia se destacó como locutor de League of Legends a finales del 2013. Por un período de tiempo formó parte de la LVP, pues figura como parte de la primera generación de casters de esta liga. Actualmente forma parte de KOI, un equipo español de eSports. Así, en Twitch cuenta con 705.6 k de seguidores.

Ernesto Folch Casanoves, miembro de la primera generación de casters de la LVP. Metro Ecuador (Movistar eSport)

1. Ibai

Ibai Llanos es originario de Bilbao, cuenta con 15.1 M de seguidores en Twitch y figura como uno de los más famosos e influyentes. Empezó su carrera en 2014 y para 2015 se unió a la LVP y, posteriormente, a la LVP SuperLiga. En 2020 dejó su lugar en la LVP para trabajar con G2 eSports. En 2021 dejó el equipo europeo para trabajar en su propio equipo llamado KOI para participar en la LVP SuperLiga 2022.

El caster más influyente del momento. Metro Ecuador

Sin duda, todos y cada uno de los personajes que figuran en esta lista poseen un gran talento para locutar, pues han logrado atrapar a su audiencia y transmitirles la emoción del campeonato segundo a segundo. Así, los eSports adquieren continuamente más visibilidad, pues cada vez más llegan a los corazones de sus espectadores con cada impresionante narrativa de un talentoso caster.

