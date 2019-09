¿Un gamer nace o se hace? 'Creador 150', youtuber mexicano, y expertos ecuatorianos responden la pregunta

El mundo de los videojuegos va creciendo. Cada vez más los gamers logran obtener miles de ganancias gracias a su desempeño en diferentes torneos. Sobre todo a nivel internacional es donde más se ven los altos beneficios. Pero no solo en este ámbito, sino también en el mundo de Youtube.

Por todo esto, cada vez más son los jugadores que se van uniendo al mundo de los deportes electrónicos. Donde las interacciones entre las personas se vuelven más apegadas a lo digital que a los juegos físicos.

Entonces, las generaciones quieren seguir incluyéndose a estas comunidades de gamers. Y es aquí donde surge la pregunta: Un gamer nace o se hace. Pues las opiniones van variando según los estilos, y es válido tomar en cuenta que hay diferentes juegos, categorías y opiniones, que cambian esta perspectiva. Pero para responder esta interrogante, los expertos en este tema hablaron del tema.

Yo creo que en definitiva que un gamer se hace", así lo considera el youtuber mexicano más conocido como 'Creador 150'.

Él, quien cuenta con más de 67 mil suscriptores en su cuenta oficial, se dedica a generar contenido gamer. En una entrevista con Metro explicó la razón por que cree que un jugador se hace y no nace.

Instagram

"Soy de la idea que no hay constancia que no le gane a un talento innato. Sabes, tú puedes ser 'malísimo' en algo, pero si de verdad quieres mejorar en eso, eres contante y realmente lo deseas, pues eventualmente vas a ser incluso mejor que otra persona (con el talento), si de su parte no le hecha ganas".

El lleva 16 años practicando los deportes electrónicos. Pero él considera que la clave para el éxito es "ser auténtico, nunca intentar crecer a base de algo o de alguien, realmente en todo caso siempre hay que destacar la personalidad. Cada persona tiene algo que lo hace especial. En este caso es mi humor, mi sentido de ver las cosas, siempre intento destacar mi personalidad".

"Además, soy una persona bastante competitivo, siempre intento ser mejor en todo lo que hago".

Pero esa no es la única postura, también está la de Felipe Olivero, un gamer ecuatoriano que ha participado en juegos internacionales de Pokemon en versión de videojuego.

Olivero considera que un gamer no se hace, sino que nace. Él explica que en el tema competitivo una persona debe tener ese gusto en sus venas como para poder llegar a participar y hacer de eso un estilo de vida.

"Puede generarte ese gusto por los videojuegos, y hacerlo como un hobby. Pero al nacer no te quedas ahí, donde queda todo el mundo, sino que ahí pasas ya a competir y lo haces como un estilo de vida".

Pero hay una postura más. Apropósito del lanzamiento de FIFA 20, que llegó el 24 de septiembre en sus ediciones Ultimate y Champions y que este viernes llega en la versión standard, los gamers de esta disciplina tienen diferentes opiniones.

Según Johan Padilla, jugador de FIFA en Play Station y con varias victorias ganadas en Ecuador, considera que sí se pueden hacer. "Creo que las personas dedicándole tiempo, como dice un gran refrán: Para ser maestro necesitas 10 mil horas, de practica de algo. Entonces para hacer eso, alguien si puede practicar tanto como para ser uno de los mejores en el FIFA o ser un gamer potencial".

"Ahora, lo que sí considero es que sí se nace con la habilidad motriz o la inteligencia de coordinación más desarrollada que otros. Entonces, por más que la persona practique y todo, creo que esos también son atributos suyos, que no precisamente los desarrolló, sino que ya viniste de nacimiento con eso", finalizó el gamer.

Te puede interesar