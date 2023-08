‘Esto es lo que me ha enseñado el ‘herpes zóster’': Conoce las causas de la enfermedad de Romina, la hija de Niurka Marcos

Romina es la segunda hija de Niurka Marcos con Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero. Su padre no es una figura pública, pero se sabe que se dedica a la publicidad y reside en Mérida. Por otro lado, su madre se hizo de un nombre al convertirse en la “mujer escándalo”. Con estos antecedentes, la pequeña Romina decidió seguir el camino de su madre e inmiscuirse en el mundo del espectáculo.

‘Lo que tengo es Herpes Zóster’

Involucrarse en el mundo del espectáculo supone exponerse a la opinión pública de una u otra forma y con el advenimiento de las redes sociales, estas se convirtieron en una herramienta para facilitar su circulación. Usualmente, los comentarios suelen ser positivos, pero la crítica negativa va de la mano a ellos. Romina Marcos lo experimentó de primera mano, siendo el “hate” la causa directa de sus malestares.

El pasado 27 de agosto del presente año publicó en sus redes sociales un video donde contaba todo sobre su enfermedad y las causas de ello. “Días atrás, me empezó un dolor de cabeza y en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así. Entonces decidí ir con mi doctor y me comentó que probablemente se debía al estrés y a la ansiedad que había estado viviendo en los últimos días”, señala Romina.

Luego continuó explicando que pasaron los días y fue empeorando, pues empezó a sentir un ardor en la misma zona de la cara y notó que salieron manchas rojas en su rostro. Preocupada, la joven acudió a su doctor y le diagnosticó Herpes Zóster por somatización de emociones. En vez de mejorar, Marcos señala que fue empeorando hasta que empezó el tratamiento.

“Lo más fuerte de estar viviendo es saber que yo solita, al no trabajar en mí, al no trabajar en mi salud mental llegué a este punto”, reflexiona la influencer. A continuación, hace un análisis sobre todo el hate que ha recibido y cómo le ha afectado al punto de generarle este tipo de secuelas. “Lo que sí sé es que no me volveré a quedar callada solo por miedo a que las personas piensen diferente a mí y opinen y me ataquen. No me voy a volver a quedar callada, esto soy y voy a defender lo que soy”, agregó.

Así, Marcos finalizó mencionando “Esto es lo que vino a enseñarme el Herpes Zóster”, comentario que relacionó con su iniciativa por mejorar en el cuidado de su salud mental y el ignorar los comentarios en redes sociales.