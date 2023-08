Romeo Santos no pudo evitar llorar en ‘Yo Me Llamo’: Este fue el mensaje que le envió a su abuela tras una impecable presentación

El segundo día de la etapa de ‘Contrapantalla’ en ‘Yo Me Llamo’ estuvo igual de bueno que el primero. Entre los participantes que se presentaron en el escenario estuvo Romeo Santos, quien interpretó ‘Inmortal’ y causó un gran impacto en el jurado del reality musical.

Tras finalizar su presentación, que ahora consiste en cantar e imitar los mismos gestos del artista original, mientras el video va rodando de fondo a los concursantes, Romeo Santos recibió excelente comentarios por parte del jurado.

Luego de escuchar a Érika Vélez, Pamela Cortes y Axel, el imitador rompió en llanto y dijo que le enviaba un saludo a su abuela que se encuentra enferma y delicada. “Saludos a mi abuela, que está en Orellana, se encuentra un poquito mal. Vamos a luchar abuelita, esto lo hago con mucho amor por ti, estoy pensando en ti. vamos a salir adelante, gracias a todos, a mi familia, a mi mujer, ensayamos toda la noche”, dijo el doble de Romeo Santos.

El participante es de los pocos que fue más de dos veces a las gala de eliminación de la primera etapa del programa. Además, ha mostrado una gran mejoría en sus presentaciones. Axel, el juez argentino aseguró que no esperaba tanto de él en la contra pantalla “me has sorprendido, no me esperaba algo tan perfecto”.

Mientras que Érika y Pamela también lo felicitaron por estudiar tan bien a su artista favorito y buscar realizar cada uno de los movimientos a la perfección “hubo un momento que tus movimientos con las manos coincidieron a la perfección con los de la referencia, muy bien hecho”, fueron algunas de las palabras de Pamela cortes durante la evaluación.

En esta nueva etapa del programa, no habrá sentenciados, si no pre clasificados, el grupo de mejores imitadores pasará a una gala de pre clasificados, donde l público es quien tendrá la última respuesta.