La canción que detesta interpretar Juan Gabriel: El participante de ‘Yo Me Llamo’ contó cuando nació su pasión por la música

Juan Gabriel no deja de sorprender al público y todos los seguidores de ‘Yo Me Llamo’. En el primer gala, bajo el formato de pre-clasificación, donde los imitadores deben cantar realizando exactamente los mismos movimientos de su artista favorito en alguna presentación, mientras la misma se transmite de fondo y se alterna su voz con la original, ‘el divo de Juarez’ arrasó con el tema ‘¿Por qué me haces llorar?’.

Antes de su interpretación, la producción de YMLL pasó un pequeño perfil del verdadero ser humano que hay detrás del imitador. Leonardo Escalante, es el ecuatoriano que personifica al artista mexicano y aseguró que de todos los temas del artista, “detesto interpretar Amor Eterno, porque me trae recuerdos muy duros por la ausencia de mi madre”.

De la misma forma, el cantante dijo que tuvo una niñez bonita, aunque no con exceso de cosas materiales “pero tuve la riqueza más bonita que es el amor, el cariño de mamá y papá”

“A los 9 años empecé a dar mi primeros pasos en la música. A los 15 años tuve la oportunidad de ingresar a un grupo de mariachis”, dijo el imitador sobre sus comienzos. Además, especificó que empezó a dedicarse de lleno a la música cuando “una vez yo estaba trabajando en una empresa de calzado y, mientras trabajaba cantaba y vino el señor el jefe de personal y me dijo que, que hacía ahí, que me dedicara a la música”.

Desde entonces, con un amigo empezó a cantar en todos los salones que podía “fue duro porque nadie me colaboraba, solo una vez una persona me dio un dólar”. Sin embargo, esto no lo detuvo y ahora, Juan Gabriel asegura que seguir luchando por sus sueños ha sido la mejor decisión que ha tomado.

“Solo puedo decirles que no se den por vencida, hay un Dios que sabe los deseos de tu corazón, lo que tu necesitas”, finalizó.