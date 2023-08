Kike Jav busco a Tami Rivera, se comunicó con ella con tragos encima

Tami Rivera indicó que los videos que se viralizaron, donde Kike Jav muestra su infidelidad, llegaron a sus manos cuando aún mantenía una relación el influencer. La Dj se mostró molesta por las acusaciones donde la tratarían de vincular con Gonzalo Plata.

Respecto a una supuesta reconciliación, Rivera fue clara al comentar que está en una nueva época de su vida y que las cagadas ya están hechas. Aunque, no negó que sí recibió mensajes de Kike aunque, a contrario de él, no revelará los audios.

Tami Rivera en el podcast Entre Tragos Captura de pantalla

“Mira yo no he tenido contacto desde ya un tiempito. Encima con todo el problema que me metió por hablar mal de mí. Él sí me ha llamado, sí me ha escrito. Borracho me manda audios (…) Si hubiese hecho algo malo, él no estuviera ahí”, se refirió.

“Las cagadas ya están hechas. Yo tengo la conciencia tranquila que no he hecho nada”.

Respecto al audio de Plata

“De ninguna manera fue algo malo, hay personas que tienen su actitud. Son jocosas. Ahí mensajes de vez en cuando. No tiene nada de malo el audio, a veces las personas son cargosas.

Me han escrito full personas, una cantidad que me andan stalkeandome. Amigos de Kike me han escrito. Yo quiero, ahorita enfocarme en lo mío, más adelante desarrollar este proyecto social.

Claro que todavía hay sentimientos, por el momento estoy muy molesta. Ahorita no quiero saber nada. Puede que siga enamorada, ahorita no. Estoy enfocada en esto”, finalizó su intervención.