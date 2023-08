¡De nuevo junto a la ‘Bichota’! Phraa, el fotógrafo cuencano, es parte de la gira de Karol G

El nombre del joven ecuatoriano, Rayner Alba, más conocido en el medio artístico de las grandes celebridades como ‘Phraa’, continúa haciendo historia y sonando entre los más grandes artistas. Y es que ahora el fotógrafo a través de su cuenta de Twitter e Instagram contó que es parte del amplio equipo de trabajo dentro de la gira de conciertos de la colombiana Karol G que cumple en Estados Unidos.

“Un cuencano por el mundo. El niño phraa de 8 años debe estar muy orgulloso”

Somos la realidad que deseamos crear.



Gracias @karolg y a todo el equipo por permitirme vivir este sueño de estar en una gira de estadios junto a ustedes. 🏟️❤️🇺🇸



Un Cuencano por el mundo 🇪🇨🫶

El niño phraa de 8 años debe estar muy orgulloso! GRACIAS!!#Ecuador #KarolG pic.twitter.com/8cMgPHjh0p — Phraa (@Phraa11) August 16, 2023

Karol G lo ha elegido para captar lo mejor de sus conciertos

El fotógrafo se ha convertido en los favoritos las celebridades, sin lugar a dudas por captar los mejores momentos e inmortalizarlos para cada uno de los artistas.

Esta no es la primera vez que ‘Phraa’, es considerado por ‘La Bichota’ para que capte lo mejor con sus flash. En el 2022 el fotógrafo recibió un agradecimiento por parte de la cantante colombiana por las fotos.

“Qué chimbas de fotos. Me encantaron. Gracias en serio. Me parecieron muy chimbas. Me encantaron de verdad. Te mando un abrazo”, se escuchó en un audio compartido en las redes sociales.

Phraa junto a Karol G (Instagram)

Fotógrafo de varias personalidades

El pasado 4 de marzo del 2023 pasará a la historia, dentro del entretenimiento, después de que la pareja conformada por Lele Pons y Guaynaa contrajeran matrimonio en Miami. En este acontecimiento esperado en el entretenimiento internacional también fue parte ‘Phraa’.