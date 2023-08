Karol G arrastró a Anuel con la canción ‘Mi Ex Tenía Razón’

Finalmente ha llegado la segunda parte de la última producción discográfica de Karol G, que lleve por nombre ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’. El álbum este compuesto por 10 temas en la que seis son colaboraciones.

Uno de los temas que más resalta es ‘Mi Ex Tenía Razón’ el cual está bajo el genero de banda con el que la fallecida Selena Quintanilla llegó al estrellato y que ‘La Bichota’ le ha dedicado.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour … que momento tan especial … 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo 🖤 🖤 🖤❕Ésta canción es mi bebe✨ Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy , podía ser posible ✨ Selena Quintanilla🖤🕊️Te Amo”, escribió Karol G

Pero la canción al parecer tiene más dedicatorias, pues para algunos fans de la artista colombiana el tema va dedicado en una parte a Feid y Anuel, esto como respuesta a las letras que el puertorriqueño sacó tiempo atrás en las que hablaba de Karol G, por lo que muchos consideran es la respuesta de la paisa a su ex.

La letra de ‘Mi Ex Tenía Razón’

El tema inicia con unas frases en la que narra lo que es su actual vida en lo que sería su nueva relación y de cada una de las cosas que está viviendo a su lado.

“Contigo los días de playa me dan más calor, por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices mi amor”.

Por otra parte, el coro parece ser una clara respuesta al tema ‘Mejor Que Yo’ de Anuel al tener una clara referencia a la letra. Así como en parte a la canción ‘Más Rica Que Ayer’.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”.

En otro de los versos hace referencia a lo que pasó tras la separación, y como se sentía cuando estaba en ella. Además de la fuerza que tomó para seguir adelante hasta encontrarse un nuevo amor.

“Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi. Y soy un maquinón, pero me tenían vacío. Me sentí fea como Betty y ahora soy pretty. En la disco bajándome la botella ‘e Moët, directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”.