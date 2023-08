Exparticipante de MasterChef muestra el momento en que le retiran el grillete electrónico

Han pasado cinco meses desde que se ordenó que la exparticipante de Masterchef Ecuador, Victoria Patiño, use grillete electrónico y deba presentarse periódicamente en la Corte Nacional de Justicia por el caso Sinohydro. Sin embargo, ella en sus redes sociales ha mostrado cómo es su vida al llevarlo y no iba compartir el momento en que lo retiraron.

Pese a que la joven quiteña ya fue absuelta del caso hace semanas, todavía no se le ordenaba el retiro del grillete, quien ella mismo adornó con ojos y boca. Ayer, la cocinera compartió el momento en que le retiraban. Su novio, el también exparticipante de MasterChef Ecuador, Santiago Barzallo, la acompañó.

“En otras noticias, sintiéndome como la cenicienta criolla que en vez de ponerle el zapato de cristal le quitan el grillete”, escribió en una foto donde se la ve por última vez con el aparato electrónico.

Luego de eso, compartió otras imágenes ya sin el grillete donde fue invitada a una entrevista en un medio radial. De hecho, Victoria nunca tuvo vergüenza de usarlo y siempre lo destacaba en cada evento o imagen que posteaba. También, relató lo duro que fue vivir con medidas cautelares como le ordenó la justicia.

Patiño recibió medidas cautelares como la prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia por el caso Sinohydro, en el que se formuló cargos contra el exvicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y 36 personas más, dentro de ellos su abuelo, Conto Patiño.

Sobre el caso Sinohydro

El proceso sobre este caso sigue para el expresidente de la República, Lenin Moreno, su familia y entorno, así como para Conto P., su esposa y otros familiares. Según la Fiscalía, $76 millones pagados por China llegaron a las cuentas de la familia.

Según información del periodista Fermín Antonio Vaca, el empresario Juan Manuel Durini pudo demostrar que prestó su tarjeta para cerca de 300 mil dólares en gastos de viajes que le fueron reembolsados. Su esposa Priscila P. continúa sindicada.

La Fiscalía continúa investigando a todos los receptores de dinero de la empresa Recorsa, de propiedad de Conto P., desde que recibió el pago chino. Una importante cantidad de dinero fue donada a la Iglesia Católica, según una investigación de Plan V.

¿Por qué Victoria de MasterChef Ecuador estaba dentro del caso Sinohydro?

Según Victoria, que en sus redes sociales explicó lo sucedido, indicaba que no existían pruebas y que durante el proceso del caso Sinohydro (2009-2018) ella era menor de edad o estaba fuera del país. La participante no sabe por qué la involucraban y alegaba que al no tener relación con instituciones públicas o empresas investigadas no tendría porque aparecer su nombre.

“No se ha podido probar ni el cómo, el cuándo o el dónde. Esto es super importante, porque esta investigación empieza desde el 2009-2018. En 2009 yo tenía 15 años y era una menor de edad. En 2011 seguía siendo una menor de edad (se graduó del colegio) y me quedé en el exterior hasta finales del 2017, lo cual significa que en todo este proceso era menor de edad o estaba fuera del país”, comentó.

Victoria de MasterChef con grillete electrónico

Según la infografia publicada por Fiscalía vía Twitter, son USD 44 millones que habrían sido repartidos entre la familia de Conto Patiño y su colaboradores.

Según lo publicado: Conto P. recibió USD 1 500 000, María Alexandra P. (hija) USD 20 millones, Xavier José M. (esposo de María auxiliadora) USD 3 500 000, Manuel Ignacio P. (hijo) USD 600 mil, Francisco José Ch. USD 190 mil, Juan Carlos P. (hijo) USD 700 mil, USD 250 mil de Todernant LLC. (USA) y USD 12 mil de Todernant S.A. (EC).