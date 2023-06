¿Cómo avanza el proceso judicial contra Victoria de MasterChef Ecuador? Lo que confesó conteniendo el llanto

Victoria Patiño, exparticipante de MasterChef Ecuador, tiene medidas cautelares como la prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia por el caso Sinohydro, en el que se formuló cargos contra el exvicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y 36 personas más.

[ Victoria de Masterchef no teme lucir su grillete, así lució en la cena en el restaurante de Carolina Sánchez ]

En varios eventos se la ha visto con el grillete electrónico y publicó un video entrando a una cascada, subiendo el pie para que el dispositivo no se dañe. En esa historia de Instagram hizo una caja de preguntas para sus seguidores y una de las dudas fue cómo avanza su proceso judicial.

Victoria de MasterChef con grillete electrónico

“Supuestamente mi proceso judicial se acababa hacer dos semanas y yo era la persona más feliz, pero aparentemente la Fiscalía sentía que tenía que meter a más gente para entonces nos extendieron 30 días más, 30 días más de usar el grillete, de ir a firmar a la Corte todas las semanas y de todo lo que esto implica. Estas personas a las que siguen involucrando es mi abuela”, en ese momento su voz se quebró y estuvo al borde del llanto.

Historias de Victoria de MasterChef Ecuador sobre su proceso judicial (Instagram Victoria Patiño)

Historias de Victoria de MasterChef Ecuador sobre su proceso judicial (Instagram Victoria Patiño)

En la siguiente historia ya no habló, ni apareció en cámara, solo escribió porque el tema la pone emocional. “Entre estas personas está mi abuela, una mujer de 90 años que tiene Alzheimer hace ya varios años”, escribió y lo acompañó con una foto de la mano de Victoria y la de su abuela entrelazadas.

En una nueva historia apareció en la cámara nuevamente. “El momento en que hace un juicio que ya se siente injusto, meten a gente que no entiende lo que está pasando, que no se puede defender y no puede decir su versión, ahí es cuando se me hace chiquitito el corazón y no está bien”, finalizó el tema Victoria.

Además aclaró que su cuenta de Instagram es un espacio para compartir cosas que le hacen sentir feliz a ella.