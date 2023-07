¿Ya no es panelista? Así le fue a Alejandra Jaramillo como presentadora de Siéntese Quien Pueda (Instagram)

¡Bravo Ecuador! Alejandra Jaramillo sigue creciendo como la espuma y este 26 de julio fue nada más y nada menos que la presentadora del programa de Univisión, Siéntese Quien Pueda, junto a su compañero, Álex Rodríguez.

Esta oportunidad se le abrió a la ecuatoriana solo por un día, debido a que la actual presentadora, Stephanie Himondis, tuvo que viajar hasta Atlanta por un día. Por lo tanto la producción decidió que ‘La Caramelo’ y Álex Rodríguez sean los presentadores.

Con un vestido fucsia, la esmeraldeña lució totalmente imponente y hermosa para su primera presentación del programa. Se la pudo escuchar muy segura al momento de anunciar las noticias y su desenvolvimiento en el escenario fue excelente.

Su mejor amigo, Henry Bustamante, excompañero de Jaramillo en En Contacto, no se perdió el programa y no dudó en compartir el debut en sus historias de Instagram. “Disfrutando del proceso, celebrando cada paso”, escribió Henry.

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía ya no esconden su amor.

Las imágenes de la pareja en viajes o reuniones sociales recorrían las redes, excepto en las de ellos. No se comentaban y era como si no se conocían por las reacciones en la farándula ecuatoriana, pero al parecer ya no les importa que este secreto a voces siga.

El creador de contenido colombiano está de viaje por Europa, pero no fue con Alejandra y evidentemente la extraña. Así que le dedicó un romántico mensaje. En su cuenta de Instagram publicó fotos en París con el mensaje “Me imaginaba tú y yo en París, con la foto de recuerdo en Miami. La próxima de traigo (con emoji de caramelo)”.

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Alejandra Jaramillo, La Caramelo, no dudó en responder esta dedicatoria, “¡Enjoy! Próxima pendiente”, junto a un emoji de caramelo, un león y un corazón.

Eso es no todo, hace casi tres meses no habían publicado videos juntos, pero hace tres días aparecieron en redes con otra pareja en una colaboración con un divertido video en el contexto de Barbie.