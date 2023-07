¡A fin! Con videos y mensajes Beta Mejía y Alejandra Jaramillo ya no esconden su relación

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía han estado en el ojo de sus seguidores hasta que confirmen su relación tras rumores y la filtración de varias fotos y videos juntos.

Las imágenes de la pareja en viajes o reuniones sociales recorrían las redes, excepto en las de ellos. No se comentaban y era como si no se conocían por las reacciones en la farándula ecuatoriana, pero al parecer ya no les importa que este secreto a voces siga.

El creador de contenido colombiano está de viaje por Europa, pero no fue con Alejandra y evidentemente la extraña. Así que le dedicó un romántico mensaje. En su cuenta de Instagram publicó fotos en París con el mensaje “Me imaginaba tú y yo en París, con la foto de recuerdo en Miami. La próxima de traigo (con emoji de caramelo)”.

Alejandra Jaramillo, La Caramelo, no dudó en responder esta dedicatoria, “¡Enjoy! Próxima pendiente”, junto a un emoji de caramelo, un león y un corazón.

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Eso es no todo, hace casi tres meses no habían publicado videos juntos, pero hace tres días aparecieron en redes con otra pareja en una colaboración con un divertido video en el contexto de Barbie.

Reacciones por Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Los comentarios no se hicieron esperar entre halagos, felicitaciones y críticas. “Queda súper pequeño a diferencia del porte de Ale”, escribió un usuario y Beta respondió “menos mal a ella no e importa la altura”.

“Dios los bendiga”, “No se vale, no llevaste a La Caramelo”, “Se merece ser feliz con una pareja que lo ame”, “Viva el amor”, son algunos de los mensajes de sus seguidores que están felices por la pareja.

Los rumores de una nueva relación de Alejandra Jaramillo empezaron en mayo de 2023, publicando fotos de los mismos restaurantes, en el mismo día. Para los seguidores de la presentadora de ‘Siéntese quién pueda’ fue una sorpresa ya que es su nueva relación tras perder trágicamente al amor de su vida, Efraín Ruales, cuando fue asesinado en enero de 2021 en Guayaquil después de salir del gimnasio donde entrenaban juntos.