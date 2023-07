¡Lo dijo todo! Alejandra Jaramillo reveló los motivos por los que se mudó a Estados Unidos

Alejandra Jaramillo abrió su corazón y reveló los motivos que la llevaron a dejar Ecuador y emprender nuevos retos en Estados Unidos. Esto, tras los duros momentos que vivió tras el asesinato de su novio, Efraín Ruales. Además, confesó si está o no lista para una nueva relación amorosa.

Lo contó todo en una entrevista a corazón abierto en el podcast “En defensa propia”, realizado por Érika de la Vega.

La Caramelo contó que siempre tuvo el sueño de internacionalizarse, pero siempre creyó que era una utopía ya que nunca tuvo un plan para ejecutar su sueño y poder trabajar en otro país.

Alejandra Jaramillo

Además, ella reveló que se encontraba en una de las mejores etapas de su vida, pues conducía el programa matinal de Ecuavisa y estaba muy enamorada. Pero, todo se desmoronó el 21 de enero de 2021 cuando asesinaron a su pareja bajo el estilo de sicariato.

“Son cosas que no logras comprender, no logras ni alcanzarte a preguntar, ni encontrar una respuesta porque no la va a ver”, comentó Jaramillo en la entrevista.

La esmeraldeña indicó que tras la muerte de Ruales, ella se refugió en su familia, su hijo y también la familia de Efraín, sobre todo en la madre, Narcisa Ríos, a quien considera una mujer muy especial. “Es una persona que me inspira hasta el día de hoy, la actitud de ella ante la vida”.

Sin embargo, en noviembre de 2021, Alejandra decidió irse a Estados Unidos por el bienestar de su hijo. “Yo no salí con el propósito de buscar trabajo en la televisión. Salí con la intención de preservar el futuro de mi hijo, de preservar su seguridad, y cambiar de ambiente”.

Sobre Beta Mejía:

La ecuatoriana mencionó que en su vida no existe olvido, pese a todo lo que se le está relacionando. “Mientras yo esté viva me voy a acordar de Efraín”, dijo en el podcast. Esto, ya que ha sido relacionada con el influencer colombiano Beta Mejía, debido a que se los ha visto en eventos y fueron captados en un beso muy apasionado.

Ante eso, Jaramillo no descartó la posibilidad de tener una nueva relación amorosa con otra persona. “He estado en pausa mucho tiempo, pero sé que es algo que se va a dar de manera genuina”. La presentadora recalcó que no quiere forzar nada y que cree que todo se dará en el transcurso del tiempo.

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

“Una de mis mayores lecciones fue no anticiparme a nada. En el tema del amor tampoco me voy a anticipar a nada. Eso simplemente llega, se da y tampoco tiene que funcionar con la siguiente persona con la que esté”.

Alejandra Jaramillo recién estuvo en Puerto Rico como una de las presentadoras de los Premios Juventud donde entrevistó a grandes artistas. Además, es panelista del programa “Siéntese quien pueda”, de la cadena Univisión.

Puedes ver el podcast completo: