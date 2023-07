¿Tecnología estudia cualquiera? Kike Jav enfurece y responde criticas por su título

La pasada semana el influencer y empresario Kike Jav culminó su tecnología en Comercio Electrónico y Marketing Digital. El paso de finalizar sus estudios superiores tuvo reacciones divididas en redes sociales, donde unos lo felicitaron y otros lo criticaron.

En la caja de comentarios (TikTok, Facebook e Instagram) muchos desprestigiaron el celebrar graduarse de una tecnología. Compararon con una licenciatura y estudiar en una “universidad de verdad” más no en un instituto.

Después de las celebraciones, el quiteño se dio el tiempo para dedicar unas palabras a estas personas que no hacen más que desestimar cualesquier logro que consiga el influencer nacional.

“Siempre hay personas que quiere joder, menospreciar una carrera. Menospreciar el esfuerzo. La mayoría de los comentarios menosprecian una tecnología. Tú no sabes cuánto le costó a esa persona lograr ello. Una tecnología ahora es un título de tercer nivel, hay maestrías para tecnologías”, empezó su réplica el cantante.

Kike se excusó al señalar que estudió una tecnología por el tiempo disponible respecto a su trabajo, así como el valor económico que le implicó. “Generalmente las tecnologías son más económicas, no son muy exigentes a niel de tiempo. Yo era el más guaguito de todo el curso, la mayoría tenían sus hijos y trabajo y tenían ese afán de estudiar”.

“Por esa razón no pude seguir una carrera universitaria, porque no tenía tiempo porque estaba trabajando en algo que funcionaba al 100%.

Me molesta como la gente menosprecia una tecnología, cuando uno no sabe cuánto se esforzó. Nunca hagas que nadie haga de menos un esfuerzo tuyo. No permitas que ningún cojudo venga y te menosprecie”, tachó sobre sus haters.

“Hay que aclarar que tener un título no te hace ni menos ni más, no es para que te jactes. Una carrera universitaria no te garantiza que te va a ir bien, considero que el 80% de lo que se hoy es porque seguí cursos, buscando gente que tiene experiencia. Aprender de su estilo de vida y cómo manejan sus empresas”, ratificó sobre los esfuerzos individuales.

“Gracias a ello tengo cuatro empresas: Cuy Films, Cuy Network, Cuy Records y uan agencia para marketing de influencers. Cada quien es libre de escuchar la carrera que quiera, no menospreciemos el esfuerzo. No tengamos esa envidia porque le está yendo medio bien”, concluyó.