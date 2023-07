Las bromas de los Morales no conocen límites, hermano de Kike Jav sufrió con supuesto divorcio

La venganza es un plato que se sirve frío, señala el dicho. La madre de Kike Jav se “cansó” de las constantes bromas de las que ha sido víctima, y en complicidad de su esposo, optó por pagarle con la misma moneda a sus hijos.

Te puede interesar l ¿Qué pasó con el Trip después de su problema con Kike Jav? El video que revela su actual situación

Ya que los Morales no temen bromear con aspectos como matrimonio, ahora se inclinaron por el divorcio. Los padres del “Cuy” fingieron un supuesto fin de su relación de 25 años para captar la reacción de sus amados.

Padres se vengaron de Kike Jav Captura de pantalla

En el video cargado en la plataforma de YouTube, perfil Cuy Films, se ve a la pareja completamente seria. En primera instancia, le dicen que quieren compartir una fuerte decisión, para luego recalcar que se divorciarán.

Kike Jav trató de encontrar una cámara oculta mientras su hermano menor no comprendía porque sus padres se iban a separar. Toxicidad y falta de comunicación argumentaron los “bromistas” e indicaron que la decisión está tomada.

Padres se vengaron de Kike Jav Captura de pantalla

Ya que los padres no quisieron ahondar en sus procederes, Kike y su hermano se retiraron a sus cuartos con mucha molestia y preocupación en su rostro. No obstante, minutos después les comentaron que fue una broma y que no existe ninguna ruptura en su amor.

Usuarios resaltaron que el amor de los Morales es lo que más destaca y que se pasaron con esta broma, sobre todo por el pequeño Moralito. De igual manera, recalcaron que el contenido cada vez permite conocer más de los valores de la familia.

La venganza

Esta decisión de broma llegó después que Kike fingió un daño mecánico en una montaña rusa atrapando a su pareja (Tami Rivera) y a su madre por varios minutos en la cima de este juego.

Kike se ha caracterizado, actualmente, en crear contenido donde muestra más de su familia y gasta chistes a sus seres más cercanos. Uno de los videos más polémicos fue la petición de matrimonio en París a su novia y modelo.