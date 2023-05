¿Qué pasó con el Trip después de su problema con Kike Jav? El video que revela su actual situación

Ha pasado cerca de un mes desde que el problema mediático entre José León (El Trip) y Kike Jav. El quiteño y empresario dejó claro que un inconveniente relacionado a una adicción del antes vendedor de comida típica lo alejó de la creación de contenido para plataformas digitales.

Pero días después de la desaparición de sus redes sociales, el Trip volvió a tomar las riendas de su pasada faceta: vender tripas mishqui. En la cuenta de las “Famosas tripas Fabiolita” se popularizó el clip donde José comparte con los comensales.

El último día que apareció en redes sociales y donde se lo pudo ver fue el sábado 13 de mayo, en ella deja un mensaje por el Día de la Madre e insta a consumir este tradicional comida que lleva más de 70 años de tradición.

¿Cómo llegó a vender tripas?

En el podcast de Morfi, José León reveló que doña Fabiolita le dio la oportunidad más de 10 años atrás. Trabajó 8 años en este sector de la Floresta hasta que Kike le dio la oportunidad de explotar su “sal quiteña”.

“Cuando uno empieza en ese tipo de negocios uno está acholado (avergonzado). Me puse a azar las tripas. Cuando llegué hace 10 años no era el diseño del parque. La demanda era grande pero también era la competencia dura (…) He podido venderle trip a Antonio Valencia”, detalló.

Sin embargo, pese a estos inconvenientes el Trip ha dejado claro la calidad de persona que es el joven influencer.

“Realmente amigos son los que están en las buenas y en las malas. Es una persona que le gusta ver por los demás, siempre le gusta ese progreso”, destacó José sobre las cualidades del empresario de 24 años.

“Él jamás ha sido para mezquinar una comida, un dólar. Tengo dos buenas experiencias; ‘mamita’ Irene supo acogerme en su casa por un mes, son unos seres generales”, detalló sobre el amor a la madre de Kike.

