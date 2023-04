El Trip: la historia de cómo llegó a vender tripas a la Floresta

Kike Jav confesó la razón de su separación laboral con José León más conocido como “El Trip”. El influencer ecuatoriano indicó que un problema respecto a una recaída (consumo de sustancias no específicas) llevó a tomar esta decisión pero eso no significa que no lo seguirá apoyando como amigo.

El Trip está inactivo en redes sociales después de las aseveraciones de Enrique Morales. Es que la colaboración del quiteño de 24 años fue un impulso para el éxito del simpático personaje, quien inició su fama vendiendo tripa mishqui en el sector de la Floresta.

Precisamente, José León contó tres meses atrás en Morfi Podcast, cómo empezó su labor en esta venta de alimentos. Fue doña Fabiolita la que le permitió entrar en este mundo y explotar su creatividad.

“Con Doña Fabiolita, trabaje como 8 años. Ella es la segunda generación que está a cago del negocio, ella me dio la oportunidad. La conocí por una de las hijas”. José en su primer día ayudando en el negocio vistió una camisa blanca y se le quemó unas cuantas tripas.

“Cuando uno empieza en ese tipo de negocios uno está acholado (avergonzado). Me puse a azar las tripas. Cuando llegué hace 10 años no era el diseño del parque. La demanda era grande pero también era la competencia dura (…) He podido venderle trip a Antonio Valencia”, detalló.

¿Qué pasó con su amigo?

“Se desaparecía dos días, regresaba y pedía perdón. Siempre tenía una excusa. Las faltas comenzaban a ser repetitivas. La última vez que tuve contacto con él íbamos a grabar un video de abogado, pero él no llegó. Me molesté”.

“Dejando de estar con mi familia y hacer otras cosas para ayudarle a él para que salga adelante. Quiero aclarar que el Trip es mi amigo, yo decidí apoyarle porque considerado que tiene talento”.

“Le hicimos pruebas que salieron positivas, le desvinculamos de la parte laboral porque no se dejó apoyar”, contó Kike Jav en un video.