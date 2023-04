¿Lo ayudarán? Esto dijo familia de Kike Jav sobre la situación del Trip

Kike Jav en más de 13 minutos de video – el contenido fue publicado la noche de este jueves 20 de abril – explicó la “travesía” que ha tenido que afrontar en conjunto con su amigo y excolega Jose León alias el Trip. Reveló que la familia Morales lo acogió por un mes para así alejarlo de problemas de consumo (no especificó droga).

[ Kike Jav llama “metida” a Kerly Morán: La cantante criticó al influencer por exponer adicción de ‘El Trip’ ]

Precisamente, en la caja de comentarios la familia del youtuber destacaron que José siempre será bienvenido. “El Trip siempre ha sido y será bienvenido a nuestro hogar; estamos prestos a ayudarlo en lo que esté a nuestro alcance para que se logre rehabilitar y salga adelante”, complementaron el mensaje del Kike Jav.

El dueño de las Salchis, negocio de comida rápida, comentó que la relación con el Trip llegó a ser como una familia. Durante su estancia en su casa, tiempo atrás, incluso José León llamaba como “mamita” a la progenitora de Kike.

Respecto a las criticas recibidas en redes sociales donde tildan a Enrique como un abusivo por usar la imagen de José para su beneficio, el joven empresario ratificó que el apoyo brindado lo dio por la amistad más no por un aspecto económico.

“Del Trip no he recibido un centavo, es más he perdido muchísimo dinero por estar pendiente. Hasta le he prestado dinero. Más valoro la lealtad que el dinero como tal”, afirmó.

¿Qué pasó con su amigo?

“Se desaparecía dos días, regresaba y pedía perdón. Siempre tenía una excusa. Las faltas comenzaban a ser repetitivas. La última vez que tuve contacto con él íbamos a grabar un video de abogado, pero él no llegó. Me molesté”.

“Dejando de estar con mi familia y hacer otras cosas para ayudarle a él para que salga adelante. Quiero aclarar que el Trip es mi amigo, yo decidí apoyarle porque considerado que tiene talento”.

“Le hicimos pruebas que salieron positivas, le desvinculamos de la parte laboral porque no se dejó apoyar”, finalizó.