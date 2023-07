“Debería estar saliendo en Netflix”: María Mercedes Pacheco asegura que Carolina Jaume no debería estar en ‘Los Hackers de la Farándula’

Al buscar el nombre de Carolina Jaume en las plataformas digitales, probablemente, los usuarios encuentren más comentarios negativos que positivos sobre la actriz. Sin embargo, aún hay personas que rescatan las habilidades y talentos que tiene Carolina, como lo hizo María Mercedes Pacheco durante una entrevista para un medio digital.

Los medios de comunicación ecuatorianos suelen enfocarse en la vida personal de Carolina Jaume y todos los problemas que tiene con su ex esposo o problemas legales que ha venido presentando en el último año. Debido a esto, ha ganado popularidad en las redes y muchos han determinado que “ella vende con su polémica”.

Pero existen personas como María Mercedes Pacheco, también actriz ecuatoriana, que consideran que Jaume tiene talento y cualidades que dan para mucho más. Incluso, para lograr contratos con plataformas internacionales como Netflix.

“No sabes como me entristece el alma, ver a una de las mejores actrices del Ecuador, ver a una mujer espectacular, guapísima, una mujer con un corazón hermoso, como le están matando la imagen en este programa. No saben como me duele, porque ella da para más, ella no debería estar ahí sentada, ella debería estar en México, en Colombia, haciendo una producción, saliendo en Netflix”, fueron algunas de las palabras de María Mercedes.

En los extractos de la entrevista que se ha difundido en las redes sociales, la actriz asegura que Carolina Jaume no debería ser parte del programa ‘Los Hackers de la Farándula’, porque el contenido del mismo no es bueno y está dañando su imagen.

“Por favor, si alguna amiga, o amigo de Carolina, puede sacarla de la oreja de ese programa, hágalo. Porque de verdad que ella necesita que alguien se siente con ella y la haga ver que es lo que están haciendo con ella. A esto es que yo me refiero cuando digo que no me gusta el contenido, repito. No teno nada en contra ni de Santiago, ni de Dora, ni de nadie. Yo los vo y los abrazo porque me caen súper bien, pero el contenido no. El contenido no solo destruye gente de las que hablan, también los daña ellos, ya Carolina cayó”, finalizó María.