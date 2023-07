Santiago Castro expone sus sentimientos a Carolina Jaume: “A mí sí me gusta”

¡A la paila! Santiago Castro abrió su corazón para hablar de Carolina Jaume tras imágenes que se viralizaron de un supuesto beso. Los presentadores de “Los hackers de la farándula” aclararon que en el auto no se dieron un beso y la foto que circuló después fue una broma.

Beso entre Carolina Jaume y Santiago Castro (Captura de pantalla 'Los hackers de la farándula')

¿Qué dijo Santiago Castro sobre Carolina Jaume?

“Nos une una amistad de mucho años, la quiero muchísimo he estado con ella en diferente situaciones donde la ha pasado bien y no tan bien, la he aconsejado (...) Entre nosotros no existe nada más que una amistad. Que existe un gusto de mi parte hacia ella, sí existe y no lo voy a negar. A mí sí me gusta ella, pero he estado ahí siempre presente como amigo. No tengo ninguna intención más allá de ser su amigo, de estar ahí y demostrarle que la quiero, más allá de un gusto físico, te quiero y estoy aquí”, dijo el director de Calientitos.

¿Se besaron o no?

Aclararon que en el en el auto no pasó nada. “En el carro me estaba llamando alguien y Santiago toma el teléfono, molesto, porque ese alguien me hace daño y entre broma y broma me empieza a oler el perfume. Yo estaba enfurecida y le empecé a agarrar, lo que pareciera un beso que no lo fue”, contó Jaume.

Después circuló la imagen de un beso entre los famosos, la explicación fue que se trató de una broma por las reacciones que estaba generando el video en el carro.

“Ayer molestando en la oficina por el video que se viralizó rápido, nos dimos un beso como de novela, de joda y Lazito tomó la foto, lo usó para hacer la nota”, también explicó Jaume, acto que dijo enojarla porque eso se trató de una broma interna.

Jaume también explicó que entre Santiago y ella hay una amistad de muchos años, pero la han mantenido oculta por el tema de la farándula. “Somos muy buenos amigos, ha convivido conmigo y mis últimas parejas, ha vivido muy de cerca mi proceso y ha sido de gran ayuda”, dijo la actriz y presentadora.

No es la primera vez que Castro habla de su gusto por Jaume, días atrás ya confesó su gusto por la actriz. “Ella me gusta como persona porque me parece que es una mujer bastante animada”, había dicho.