¡A la paila! Captaron a Carolina Jaume y Santiago Castro dándose un apasionado beso al ingresar al canal

Luego de que el presentador de Los Hackers de la Farándula, Santiago Castro, haya dicho en público y en vivo que le gusta su compañera, la también presentadora y actriz, Carolina Jaume. Este viernes fueron captados dándose un ‘tremendo’ beso en los exteriores del canal donde trabajan.

La pareja de Hackers se encuentran en el ojo del huracán luego de la confesión del dueño de ‘Calientitos TV’ sobre los sentimientos que tiene a Jaume, donde la guayaquileña se mostró sorprendida. Pero, al parecer ya le habría dado una oportunidad.

En el video se los puede ver muy juntos besándose en el auto de Castro en los exteriores del canal. Suponemos que en el programa de este viernes, darán más detalles al respecto.

¿Qué dijo Santiago Castro de Carolina Jaume?

En pleno programa, el ‘hacker’ dijo que a la guayaquileña la tomaba en serio. Sin embargo, cuando pararon la programación para que lo explique de mejor manera, Santiago se puso nervioso y dijo: “Me gusta como persona porque es bien animada y alegre y así me gustan”. Carolina respondió: “Cero joda, ¿es verdad?” con su cara de sorpresa. “Es que tengo que saber si me tomas en serio para yo tomarte en serio”, finalizó Castro.

En el programa siguiente Castro reveló que había confesado un secreto a una persona que le gusta mucho Carolina porque es una persona muy alegre y que desde que ha llegado al programa se ha sentido muy cómodo.

“Se los he dicho a todos, no es secreto. Me gusta la presencia de Carolina, y ahora me siento más feliz en mi trabajo”, agregó el presentador.

Dora West le aplicó el suero de la verdad y le preguntó: “¿Tendrías una relación sentimental con Carolina Jaume?” y respondió: “Creo que toda relación se va a dando con el tiempo y dejando que todo fluya, así ha sido bajo experiencia”.