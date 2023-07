Carolina Jaume sí que sabe ‘hacerse la loca' e inventar excusas para no salir con un hombre

La presentadora de Los Hackers de la Farándula, Carolina Jaume, reveló que sabe ‘descolar’ a un hombre que no le gusta con la mejor creatividad que tiene y que se ha inventado un millón de excusas para no acudir a una cita.

La rubia polémica reveló que sabe decir que no ha logrado conseguir niñera para sus hijos, pero es mentira porque no le gustó el pretendiente o simplemente no tiene ganas de salir de su casa, así le dijo a Extra.

Carolina Jaume es la nueva hacker

También mencionó que suele usar la misma técnica cuando no quiere cumplir un compromiso o hasta cuando quiere faltar al trabajo.

La actriz se ha caracterizado por ser buena en poner apodos a la gente que la ha atacado. Por ejemplo su exmarido, Allan Zenck, cuando inició una batalla por las redes sociales, lo llamaba como “Cajeta de Titanic o cara de tarrina”. Esas palabras se volvieron tan famosas que Jaume sacó un emprendimiento de camisetas con sus famosas frases para pagar la colegiatura de su hijo Alonso.

Ahora ya es famosa por ser la número uno en inventar excusas en el amor. Sin embargo, no se ha revelado los nombres de los hombres a las que les puso excusa. Pero si su galán lee esta nota ya sabrá uno de sus mejores inventos para no salir.

Así se vería Carolina Jaume a su vejez, según el filtro de TikTok

Si te preguntas cómo se verá el tú del futuro, ahora puedes lograrlo. Muchos han explicado que lucen como sus padres o abuelos. Colocamos el filtro en fotografías de Carolina Jaume, una de las personas más famosas de la farándula ecuatoriana y este fue el resultado.

Carolina Jaume como anciana, con el filtro de TikTok (Captura de pantalla)

¿Volvería Carolina Jaume con Allan Zenck?

¿Aún existe amor entre Carolina Jaume y Allan Zenck? ¿Existe la posibilidad de que vuelva con su ex? Estas son interrogantes que se hace más de una persona y que hace algún tiempo la presentadora respondió mientras trabajaba en ´Agárrate´.

Ante estas dos preguntas, Carolina Jaume, fue directa, no titubeó y dijo; “Es probable”, acerca de la existencia de aunque sea un mínimo visaje de amor entre ella y Zenck, y todo apunta a que Jaume sigue sin olvidar.