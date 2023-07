¿Carolina Jaume pidió perdón a Allan Zenck? El empresario filtró nuevos chats que dejarían al descubierto a la actriz

Allan Zenck regresó resuelto a retomar viejas rencillas, el ex esposo de Carolina Jaume, quien hace tan solo unos pocos días difundió historias de Instagram, donde tildó a la presentadora de “cínica, descarada e hipócrita”, no quedó contento con eso, y ahora filtró lo que habría sido una disculpa por parte de la actriz, donde por lo que se deja leer en los chats, se dice arrepentida, entre muchas otras cosas.

El empresario y Jaume han protagonizado los más polémicos intercambios de opiniones por medio de sus redes sociales, pues aunque este tenía bastante tiempo en reserva y con las aguas calmadas, parece ser que esto fue solo un tiempo extra para contraatacar con todo a quien fue su esposa.

Extrañamente Carolina Jaume se ha mantenido al margen de las provocaciones y no ha realizado ninguna pronunciación, se desconoce si los chats responden a una fecha reciente, pero en los mismos Jaume pide disculpas al empresario.

“Que capacidad tengo para hacer daño, Yo mismo me sorprendo y me muero de vergüenza, y te pido disculpas de corazón, y lo que quise generar en ti, créeme que lo que siento es lástima hacia mí misma”, son parte de los mensajes expuestos por Zenck, donde todo apunta a que Jaume no estaría tan disgustada con su ex esposo, sino lo contrario.

Captura de historias de Instagram de Allan Zenck

¿Volvería Carolina Jaume con Allan Zenck?

¿Aún existe amor entre Carolina Jaume y Allan Zenck? ¿Existe la posibilidad de que vuelva con su ex? Estas son interrogantes que se hace más de una persona y que hace algún tiempo la presentadora respondió mientras trabajaba en ´Agárrate´.

Ante estas dos preguntas, Carolina Jaume, fue directa, no titubeó y dijo; “Es probable”, acerca de la existencia de aunque sea un mínimo visaje de amor entre ella y Zenck, y todo apunta a que Jaume sigue sin olvidar.